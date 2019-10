Critica AMLO a dirigentes de la Coparmex por oponerse a leyes contra la facturación falsa

Según se dio a conocer, Hacienda pierde alrededor de 400 mil millones de pesos al año por los hechos delictivos de falsificación

México.- Luego de que la cámara de diputados aprobó la reforma para castigar como delincuencia organizada la facturación falsa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó a los dirigentes de la Coparmex por oponerse al cambio en la legislación.

Desde palacio nacional, el presidente de la República aclaró que sus cuestionamientos no son para todos los empresarios del país, sino para la cabeza de este organismo empresarial, ya que tal parece que “apoya la falsificación de facturas”.

Además de que- a juicio del jefe del ejecutivo federal- actúan como un partido de oposición.

“La Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas (…) me llama muchísimo la atención ¿cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas? Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos; no estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes, que se comportan – la vez pasada lo dije – parece un sector de un partido (…) ¿en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo?, ¿No que eran gentes de bien?”, reprochó en su cuestionamiento el presidente.

Al recordar que varios de los que se oponen a la reforma, en el pasado sostenían que eran los ambulantes y franeleros los que evadían impuestos, el presidente recalcó que por la facturación falsa la hacienda pública pierde anualmente 400 mil millones de pesos.

Dijo que lo deja “anonadado” esta postura de la Coparmex ya que pueden estar seguros de que lo aprobado por los diputados no representa una persecución para el buen contribuyente.

Sobre todo, si es que no constituyen empresas fantasma, “no tienen nada de qué preocuparse”.

Afirmó que la nueva reforma da todas las garantías y permite la interposición de amparos. Además de que la prisión preventiva debe ser ordenada por un juez.

No es posible que sólo se aplique la ley al que no tiene influencias, al que no tiene agarraderas, al que no tiene con que comprar su inocencia y los delincuentes de cuello blanco, como los políticos corruptos (…) era para que estuvieran pidiendo disculpas todos los que apoyaron al régimen neoliberal”, expresó López Obrador al señalar que gente honesta le ha dicho que se equivocaron.

En el caso de la COPARMEX – sostuvo- hay quienes se aferran y no actúan con humildad.

Se regodean en lo mismo hasta el ridículo porque esto de la COPARMEX, imagínense” reiteró.

En el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente dijo que la postura y preocupaciones son distintas de cara a esta reforma.

