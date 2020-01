Critica activista falta de datos de atropellos

Faltan programas de prevención, reitera Juan Velázquez; el presidente de la Asociación de Familiares Atropellados, asegura que el año pasado murieron por atropello mil 200 personas en todo el estado

Jazmín Castro

León.- El presidente de la Asociación de Familiares Atropellados, Juan Velázquez Sandoval, señaló que será un año más donde no se tengan estadísticas reales de las personas que fallecen atropelladas.

Explicó que en la asociación llevan un conteo de los hechos que ocurren a través de los medios de comunicación, porque las autoridades no se encargan de generar un panorama real, derivado de que no se atiende de manera preventiva.

En ese sentido resaltó que cada día en la ciudad zapatera son atropellados 3.3 ciclistas, y de ese número, no se informa cuántos mueren o quedan con problemas físicos que limita su desarrollo.

“Los percances viales en el estado manifestaron cerca de 40 mil en este año, es lo que nosotros consideramos, pero no es una cifra que este alejada de la realidad, además consideramos que más de mil 200 personas fallecieron por ser atropelladas”, comentó.

Resaltó que esto se vuelve preocupante porque coloca a Guanajuato en el cuarto lugar, pero rebasado por estados que cuentan con mayor población como Nuevo León.

No obstante en la ciudad zapatera se registraron más de 4 mil muertes por accidentes, que incluye choques, atropellos, accidentes contra ciclistas y motociclistas, entre otros.

Aclaró que no pueden darse de manera real las estadísticas mientras no exista coordinación, porque hay personas que fallecen en hospitales y no en el lugar de los hechos, y esas no se contabilizan.

Acciones de prevención

Juan Velázquez resaltó es urgente se haga un Observatorio Ciudadano de Lesiones, ya que con esto se podrá medir cómo se encuentra el estado y así, poder implementar acciones pertinentes de salud, prevención y seguridad.

Aunado a un Consejo Ciudadano de Movilidad, que no existe, el cual abonaría a la prevención, además de proponer proyectos y acciones que entren dentro de la legislación y tengan continuidad.

