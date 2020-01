CRIT Guanajuato logra 93 egresos en los 16 años que lleva trabajando

Redacción

Irapuato.-En el marco de su 43 aniversario, el Liceo Cervantino presenta su nueva imagen comercial

En este evento estuvieron presentes José Antonio López Verver y Vargas, Rector de la Universidad Incarnate Word; Fernando Vega Frausto, Director General; Pilar Sánchez Urbina, Directora de Secundaria; Enrique Vega Frausto, Director de Nivel Medio Superior ; y José Manuel Corona Duarte, Coordinador Deportivo.

El Rector de la Universidad Incarnate Word corroboró el compromiso que se tiene para, como familia del Verbo Encarnado en esta región, continuar impulsando el crecimiento del proyecto educativo del Liceo Cervantino en beneficio de toda la población estudiantil de Irapuato y la región.

Mencionó que Liceo Cervantino cuenta con casi cinco años de pertenecer al sistema de The University of The Incarnate Word; la cual fue fundada en San Antonio Texas, desde 1881. Mencionó que tiene presencia en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, San Luis de la Paz Guadalajara, Chihuahua y Cd. De México, Monterrey, NL., Puebla, San Luis Potosí, Guadalajara. Chihuahua, San Andrés Tuxtla, Veracruz, y en el Bajío; así como Estados Unidos, Alemania, Francia.

El Director General aprovechó para agradecer el valor de todas las familias que han confiado la educación de sus hijos y al mismo tiempo resaltó el slogan institución, cuyo mensaje es: “Una educación en la que tú puedes confiar”.

