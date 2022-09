Cristopher Gregorio Tronco es muy conocido como atleta paralímpico. Su imagen y su historia ha sido difundida en todo el mundo

Celaya.- Cristopher Gregorio Tronco Sánchez de 36 años, no tiene manos, sólo tiene un pie y desde niño se ha esforzado por alcanzar sus sueños. La discapacidad que tiene de nacimiento -Amelia Focumelia- no le ha impedido ser atleta paralímpico, campeón de competencias nacionales e internacionales, programador de computadoras y DJ.

Cristopher Gregorio Tronco es muy conocido como atleta paralímpico. Su imagen y su historia ha sido difundida en todo el mundo. No obstante, este martes pocos lo reconocieron durante un evento en el que participo como DJ. Ahí amenizó y puso a bailar a mil jóvenes de bachillerato que asistieron al evento VIVE (Vida, Ilusiones, Valores y Éxito) que organizó el Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad (INCLUDIS).

La intención del evento fue sensibilizar sobre la importancia de la inclusión. También generar en los jóvenes la conciencia de que luchen por sus sueños, que se esfuercen en su diario vivir. Que se puede ser feliz y divertirse sin el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Foto: Martín Rodríguez

“Lo importante es transmitir a los jóvenes la energía. Transmitirles que sí se puede salir adelante y decirles que no se necesita alcohol, no se necesitan drogas. Lo único que se necesita es sonreírle a la vida y disfrutar lo que la vida te propone”, dijo.

Cristopher sueña con el oro en los Juegos Paralímpicos

Cristopher nació sin brazos y sin la pierna derecha. Encontró en la natación un estilo de vida que le ha brindado innumerables satisfacciones y la cosecha de 300 medallas nacionales e internacionales. Sin embargo, su sueño es lograr la única presea que le falta, la de Juegos Paralímpicos.

Foto: Martín Rodríguez

El nadador mexicano, es atleta paralímpico y lleva 21 años en la selección mexicana. En sus ratos libres es DJ cuya actividad ha sido su hobbie desde los 15 años. Además, también le ha ayudado a costear sus gastos y sus competencias, entre ellas los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Sonriente platicó que toca en eventos y fiestas donde lo contraten.

“Mi discapacidad es de nacimiento, se llama Amelia focumelia. Llevo 21 años en el deporte, soy deportista paralímpico de natación, llevo más de 300 medallas, 21 años representando a México en la selección”, platicó.

Persiguió su sueño como DJ

DJ Tronco CrisMaster, como se llama en el mundo de la música, platicó que nunca se ha sentido menos que los demás y tampoco ha dudado de sí mismo. Mucho menos ha pensado que no puede lograr sus sueños.

Con la tocada que hizo durante el evento realizado en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras puso a bailar a unos mil jóvenes a quienes les dijo que no es necesario usar alcohol o drogas “para pasársela bien”.

““Aquí se les enseña a los jóvenes que no hay límites para nosotros. Al contrario, hay que demostrar que nosotros también podemos luchar por un sueño. No porque no tengamos una parte del cuerpo vamos a decir no puedo, al contrario, es demostrar que podemos mucho más y demostrar que somos capaces como todo ser humano de salir adelante”.

Foto: Martín Rodríguez

El joven contó que desde niño su papá lo enseñó a que en la vida habrá ‘golpes duros’ y tiene que sobreponerse. Es por ello que lo motivó a ser independiente y valerse por sí mismo.

“Yo no he tenido ningún problema, ni dificultad al moverme. Eso me lo enseñó mi papá desde chico. Me enseñó a desplazarme desde chiquito, a ser una persona independiente, ser una persona fuerte y guerrera. Mi papá me lo dijo: va a haber en la vida golpes duros que te van a llegar y tienes que aguantar. Para mí nunca fue difícil mi vida, mi papá me enseñó desde chiquito, me enseñó a hacer las cosas, de yo buscar la manera de cómo hacer las cosas. Mi papá me decía tu pie es como si fuera tu mano, busca la manera de cómo agarrar la pluma, el cuaderno, pero tú vas a hacer las cosas a tu manera que puedas hacer las cosas, porque el día de mañana que ya no estemos tú tienes que hacer tu vida independiente”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Platicó que la música la trae en la sangre y fue a los 15 años que quiso aprender a mezclar y ser DJ.

“A veces la gente duda de si porque yo estoy así no puedo hacer las cosas. Me gusta demostrarle a la gente que yo sí puedo, yo sí quiero y que lucho por lo que realmente quiero lograr”.

“La única discapacidad es no luchar”

Y respecto a su carrera deportiva, contó que su sueño por ahora es ganar una medalla Olímpica, pues, aunque ya lleva 4 campeonatos, no ha logrado llevarse la presea.

“El otro año viene el Campeonato Mundial, vienen Juegos panamericanos y en el 2024 vienen Juegos Olímpicos en París. Llevo cuatro Juegos Olímpicos y justamente de juegos olímpicos es la única que me falta ganar, tengo panamericanos, mundiales, internacionales, nacionales, la única que me falta es la Olímpica”, dijo emocionado.

Foto: Martín Rodríguez

Para Cristopher la única discapacidad que existe es no querer luchar, no querer salir adelante, rendirse y no luchar.

“La única discapacidad existe en la mente, el no querer luchar, no querer salir adelante, no querer enfrentar la vida, para mí esa es la única discapacidad. Hay veces que la gente dice: ¡ay me duele la uña y ya no quiero hacer nada! Y al contrario, es decir: ¡levántate aunque te duela la uña a seguir tu vida!, porque no sabes si el día de mañana amanezcamos vivos”, mencionó.

Foto: Especial

Urge más apoyo para discapacitados

Señaló que en cuestión de apoyo para las personas discapacitadas hay más apoyo que en el pasado, pero es urgente que haya políticas públicas para la creación de rampas y sanciones para quienes no las respeten.

El tritón categoría S2, en sus 21 años de carrera ha representado a México en los Juegos Panamericanos de 2007, los Juegos Paralímpicos de Verano de 2008, así como en Londres 2012 y Río 2016, donde llegó a una final. Participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en donde ganó tres medallas de plata. También participó en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Tiene 10 preseas en Juegos Panamericanos: una de oro, siete de plata y dos de bronce. Sin embargo, no ha podido ganar la medalla paralímpica, que es en donde ahora tiene la mira “bien puesta”.

Foto: Martín Rodríguez

Al finalizar el evento, decenas de jóvenes se acercaron a tomarse fotografías con Cristopher Tronco, quienes lo felicitaron por el “buen ambiente que puso” y que logró poner de pie a todos los bachilleres que se animaron a bailar.

