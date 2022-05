Cristina Márquez

EL SELLO DE CASA. Cristina Márquez no tuvo contemplaciones y aplicó de forma implacablemente su ortodoxia para exhibir a sus compañeras de Morena, Hades Aguilar y Yulma Rocha del PRI como diputadas que desdeñaron la convocatoria a una sesión presencial en el Congreso local que duró escasos 8 minutos.

HECHOS. digamos que no fue su ortodoxia sino lo que marcan los reglamentos internos del poder legislativo en el desarrollo de sesiones. Ella convocó a una sesión presencial de comisiones unidas de Justicia e Igualdad de Género para revisar la metodología de varias iniciativas.

SE LE HIZO FÁCIL. Hades Aguilar pidió un link para conectarse virtualmente porque tenía una cita médica. Yulma Rocha revisó el orden del día y vio que la agenda se liberaría en unos cuantos minutos y pidió conectarse de manera virtual.

GUSTADO PAPEL. Márquez Alcalá accedió al link pero advirtió que Aguilar no estaba en un lugar fijo y que Yulma no pidió conectarse y que lo hizo de última hora.

DIFERENCIAS. A Hades Aguilar quizá no le importe tanto. Dijo que ya se dirigía al palacio legislativo pero ella ya tiene fama de ser la más virtual de las diputadas porque a menudo lo hace. Yulma Rocha es una de las diputadas más consistentes y presentes en las sesiones.

PARADOJAS. El morenista Cuauhtémoc Becerra y la panista Noemí Márquez justificaron su falta. Un diputado o diputada no tiene que documentar su inasistencia. Basta que no asistan y avisen para que se les justifique. Pero ellos no fueron nota sino las que asistieron virtualmente.

ERROR. Un diputado o diputada no tiene horario formal. Y no está obligado a ir al palacio legislativo todos los días. Aunque debería. Es lo mínimo que tendría que hacer. A Yulma Rocha se le puede cuestionar que no asista a cumplir con su obligación de estar en una comisión aunque sea por viajar de Irapuato a Guanajuato a un evento que durará 8 minutos.

EN LA GLORIA. Los que no tuvieron comisión ayer no estaban obligados a asistir y seguro no fueron. ¿Trabajaron? Solo ellos y ellas lo saben. Quizá varios se ocuparon en otras tareas ajenas a la legislativa. Es una delicia ser diputado, sin reloj checador ni horarios fijos por cumplir.

DIFERENCIAS. Pero la nota la dieron quienes tenían que ir a una presencial y no asistieron. Solo se conectaron. En el Congreso hay presidentes y presidentas de comisiones que sesionan en modalidad híbrida como es el caso de la panista Susana Bermúdez que encabeza la de Gobernación y ya convocó a una sesión hoy.

LES HABLAN. Habría que revisar en Junta de Gobierno si es pertinente una actualización del reglamento de las sesiones.

LA APLANADORA. Yulma Rocha, una de las opositoras que ejerce su derecho al contrapeso eligió desafiar las reglas de la más implacable de las panistas aunque sus compañeros de partido no sean medidos con la misma vara. ¿Se resbaló? Sí. Hay diputados y diputadas que suelen pasar desapercibidos sobre todo cuando están presentes. Ella no y algunos azules disfrutan el incidente. La priista tendrá que aprender la lección.

A menos que decidan parar la polémica que ellos mismos alimentaron y decidan corregirse a sí mismos, este miércoles el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) desechará la impugnación que hizo el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez en contra del acuerdo por el cual se aprobó la terna enviada al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto y de la que fue excluido por cuestiones de paridad de género.

El Consejo General consideró la semana pasada que el Instituto es competente para conocer y resolver el recurso de revocación interpuesto pero es de esperar que lo rechacen. Es probable que haya argumentos y algo de polémica.

La consejera presidenta Brenda Canchola dijo la semana pasada que la impugnación no detiene el proceso legislativo pero en el Congreso ya decidieron esperar hasta que la terna quede firme. Y seguro van a seguir esperando porque el impugnante recurrirá a otras instancias.

PARIDAD DE GÉNERO, ADELANTE; DIVERSIDAD SEXUAL, EN PAÑALES

“Pues no hay nadie que al menos en el estado de Guanajuato que se aviente por una iniciativa de decir, yo voy por matrimonio igualitario, adopciones igualitarias, yo voy por identidad de género y una dice, este candidato ya dice que somos enfermos y este otro ya dijo que va por la familia tradicional y este otro, y al momento que uno va a ejercer su derecho una dice ¿por quién? si finalmente lo que estamos viendo son posturas reaccionarias ante lo que somos y ante nuestro existir y entonces, voy a salir a votar pero por quién si con todos me va a ir mal como sector”.

Así lo decía Nayeli Tello hace exactamente 3 años en un interesante foro convocado por el Instituto Estatal Electoral con representantes de la comunidad transgénero del estado.

Para entonces, celebrábamos ya la reforma que garantizaba la paridad de género en los 3 poderes de la unión; en Guanajuato el PAN como partido gobernante ya ignoraba absolutamente la legislación de los derechos de estas minorías que parecían estar condenadas a la discriminación.

Y a 3 años de distancia, esa comparación en nuestra entidad es más vigente que nunca porque los avances en materia de paridad de género son tan notables que por convicción o por reacción, el PAN se ha trepado a la agenda de los temas de paridad.

Hoy son habituales las propuestas de reforma impulsadas por las mujeres, incluidas las panistas legisladoras que compiten y se muestran receptivas ante el tema de paridad de género algo que no ocurría en anteriores legislaturas.

Pero ¿porqué razón la apertura panista que se da en temas de paridad no ha llegado a los asuntos de diversidad sexual cuando hay varios temas en la mesa legislativa a través de iniciativas de Morena, PRI y Verde?

Empezando todo con el matrimonio igualitario que en el estados se da por la puerta de atrás porque se autorizó por un decreto y no en la reforma a la ley que lo deja de manera permanente.

Es un asunto que causa escozor al interior de los duros en Acción Nacional y que por sus razones no se legisla aunque en los hechos sea una práctica que incluso se estaría dando entre sus militantes.

FOSAS Y PANTEÓN FORENSE: LOS FRENTES DEL FISCAL

¿Cuántos días va a tardar la Fiscalía del Estado en dar a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio que certifiquen el número de cuerpos que se encontraron en la fosa clandestina en León? Nadie lo sabe con precisión; podrían ser de una a 2 semanas, dicen los que saben.

El activismo que por naturaleza despliegan los colectivos de madres buscadoras, los hallazgos que concretan en colaboración con la comisión estatal de Búsqueda, se pensaría, ponen en predicamento a la Fiscalía General del Estado.

No parece que al titular Carlos Zamarripa Aguirre le inquiete la presión que se ejerce con otras autoridades como la secretaría de Gobierno para clarificar datos del hallazgo. Ni suda ni se acongoja.

En el caso de León, tras el hallazgo en la fosa clandestina en los límites con el estado de Jalisco, las madres buscadoras dan a conocer un dato que desde luego, no tiene fundamentos científicos pero eleva el protagonismo que tienen estos colectivos que se multiplican en el estado. Dieciocho cuerpos cuantificaron las “Madres Guerreras”.

Porque mientras se resuelve en el laboratorio forense el hallazgo de la fosa clandestina en León, en otros puntos del estado, colectivos realizan labores de búsqueda que en su momento podrían generar nuevos hallazgos en un drama al que no se le ve un pronto fin.

Y uno entiende que para la Fiscalía no es un trabajo sencillo. Pero las cargas se multiplican y hoy, son varios los frentes que debe atender. Son las desapariciones pero también el Panteón Forense y los problemas que está generando la centralización de estos trabajos.

Como Correo lo ha documentado en los últimos días, las quejas de vecinos de la comunidad más cercana a ese lugar por los olores que despide el lugar no pueden ser minimizadas.

Ya sabemos que cuando se trata de los tiempos de Zamarripa no hay reclamo que valga. Lo que queda en evidencia es que el conteo de los homicidios dolosos no es el único e incluso, ni siquiera el mayor desafío de la Fiscalía en el momento actual.

Las desapariciones y sus efectos ya sacaron de esa zona de confort en la que lo tienen algunas evaluaciones como una de las mejores Fiscalías del país, según la narrativa oficial. Puede ser pero no es el mejor momento para el glamour y la vanidad.