CRISTINA MÁRQUEZ: EL SORPRENDENTE GESTO CONCILIADOR

JOYA. No es una escena común ver a una panista sacándole las papas del fuego a una compañera de partido que exhibe de manera lastimosa su falta de apertura.

HECHOS. Ayer sucedió (doble sorpresa) con la diputada local panista Cristina Márquez Alcalá quien sacó del apuro a su compañera Susana Bermúdez Cano cuando discutían una propuesta de exhorto al gobierno federal, que la diputada Yulma Rocha quería que se extendiera a las autoridades locales, para proteger a activistas ambientalistas.

INTENTO DE CENSURA. Luego de que su compañera de bancada Susana Bermúdez intentara limitar la discusión de una propuesta de exhorto del PAN dirigida al gobierno federal, la panista Cristina Márquez aceptó realizar una nueva mesa de trabajo para incluir las propuestas realizadas por diputados de oposición.

DETALLES. En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se analizó la propuesta panista para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que atienda con urgencia las medidas de prevención y las solicitudes de las y los activistas ambientalistas de México.

SÍ, PERO… La priista Yulma Rocha Aguilar dijo que le parecía loable el punto de acuerdo y coincidían en agilizar el mecanismo en favor de las personas ambientalistas, pero pidió complementar la exposición de motivos e incluir a las autoridades estatales en el exhorto, pues había insuficiencias en materia ambiental que se deberían reconocer en Guanajuato.

LA PRESIDENTA. En ese momento fue interrumpida por Susana Bermúdez quien incluso pasó por alto el protocolo de las intervenciones en una sesión de comisión porque la palabra la tenía la diputada Rocha.

HASTA LA COCINA. Bermúdez pidió a Yulma centrarse en el debate del exhorto que invocaba la materia federal y no mezclarlo con asuntos locales, un exceso a todas luces que fue aprovechado por la priista para exhibir el resbalón de quien además es su paisana, pues ambas son originarias de Irapuato.

SORPRESA. Y apareció entonces Cristina Márquez quien ya había mostrado apertura en una intervención previa. Sin censurar o hacer alusión a lo que dijo su compañera de bancada, dijo que en una mesa posterior se haría una revisión de las propuestas de todos los partidos.

FLOR DE UN DÍA. Ya veremos si esa mano izquierda que mostró ayer se manifiesta también en los temas polémicos que anidan en la Comisión de Justicia que ella preside, como el de la despenalización del aborto. Que no sea pues, una llamarada de petate.

‘MALÚ’ MICHER; UNA VEZ MÁS

OTRA MÁS. Por enésima ocasión, la senadora morenista Martha Lucía Micher salió a rebatir los señalamientos de “proabortista” que le endilgan algunos grupos. Ahora con motivo de una iniciativa de reforma que promueve junto a un grupo plural de legisladores en la calma.

CONTEXTO. Se trata de un dictamen que se prevé discutir la próxima semana en materia de derechos sexuales y reproductivos, para legalizar el aborto seguro.

DICHO. “No estamos hablando de aborto, estamos hablando de acceder a su cuerpo, de educar su cuerpo, de ser responsables con su sexualidad y entonces a mí no me van a venir con que el dictamen se reducía a esa tontería y esa interpretación de que hicieron a su modo los grupos conservadores y además llevaron al baile a personas de los medios de comunicación que les creyeron y subieron la nota, pero ya se dieron cuenta y no es así”, dijo ayer en una entrevista tras su asistencia al informe de los diputados locales de su partido.

LA DEL ESTRIBO…

Pues será el sereno, pero ayer, en el informe de diputados federales panistas en el Comité Municipal de León, los discursos estuvieron muy moderados. Eduardo López Mares, dirigente estatal, no soltó ninguna procacidad y no hubo denuestos incendiarios contra la 4T. Mucho menos contra la militarización.

¿Será que los cohibió la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez o de plano el jefe del Ejecutivo estatal les pidió bajarle al tono estando él presente, para no alborotar la gallera innecesariamente?

LÓPEZ OBRADOR: BUENOS DESEOS DE TRANSICIÓN, A CUATRO AÑOS

“Tenemos que ser respetuosos de las autoridades porque no somos absolutos. Yo no estoy luchando para establecer en México una dictadura. Yo lucho por una democracia. No soy cacique aunque hayan votado por nosotros 30 millones de mexicanos, tenemos que ser respetuosos de las autoridades y de los tres órdenes de gobierno. Hay que respetar a los gobiernos municipales, gobiernos estatales, porque somos una Federación y los estados son libres y son soberanos. Por eso se tiene que respetar a las autoridades. Ya no es el tiempo de la campaña”.

Esas eran las palabras que pronunciaba el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador en un mitin realizado en León con miles de simpatizantes hace exactamente cuatro años, cuando estaba a menos de dos meses de asumir el cargo.

Eran los buenos deseos de los tiempos de transición. Previamente se había reunido con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que tenía solo una semana en el cargo y quien, seguramente, le daba el beneficio de la duda.

Pocas evidencias de que aquél discurso conciliador de López Obrador se haya convertido en realidad. Aseguraba que no lo embriagaba la soberbia de haber ganado con amplio margen.

Hoy, podemos encontrar -al contrario- ejemplos de sobra de un presidente que ha polarizado y que abiertamente ha cuestionado a las autoridades locales, sobre todo en materia de seguridad.

Que ha cuestionado la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa y que mantiene en vilo a las autoridades locales que esperan una definición de la alternativa que tendrá León para el abasto de agua potable, luego de que se excluyó al estado del proyecto El Zapotillo, mientras a otras entidades como Nuevo León y Jalisco, ya ofreció la alternativa.

El gobernador Diego Sinhue además no ha sido tan frontal con López Obrador como otros mandatarios lo fueron en su momento como Javier Corral o Enrique Alfaro.

De hecho, el mandatario guanajuatense sigue esperando una cita que pidió al gobierno federal hace meses para presentar una propuesta alternativa para el abasto de agua potable en la ciudad.

