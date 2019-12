Cristiano Ronaldo desea ser protagonista en película de Hollywood

La estrella del fútbol ha comentado en una entrevista que a él le gustaría romper sus propios esquemas para gozar de algo totalmente nuevo

México.- Este cinco de febrero la estrella portugués cumplirá 35 años, al saber que el retiro está cerca ha comentado sobre lo que planea después de que su carrera finalice.

Christiano Ronaldo no planea salir de la mira, aun cuando ya no esté jugando soccer, pues comentó en una entrevista, previa a la entrega de los Goble Soccer, que le agrada la idea de protagonizar una película del estudio de Hollywood.

Dice: “Hay vida después del futbol. Ganar una Champions más o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película… Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo”.

A este hombre, que ha sido el mejor del Manchester United, y que ahora se encuentra jugando para la Juventus, no le vendría mal gozar de su retiro haciendo algo que desafiaría sus propias expectativas.

Finalizó diciendo: “Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas… Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”.

