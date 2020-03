Cristiano Ronaldo baja su sueldo ante coronavirus

Agencias

Ciudad de México.- Luego de las especulaciones que rodearon a Carlos Vela y un posible traspaso al Barcelona, el mexicano confirmó que sí hubo una oferta por él, misma que estaba dispuesto a aceptar, pero su club le cortó las alas.

De acuerdo con el delantero, el equipo catalán le ofreció una estadía de corta duración, pero eso no truncó la ilusión que le provocaba jugar en el Camp Nou.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento, y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y, si no, no voy’”, atajó.

Sin embargo, según contó a la revista ‘GQ’ el dos veces mundialista, su actual escuadra, Los Ángeles FC, le cerró la puerta al traspaso.

“No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo”, expuso.

En el entendido de que está vinculado al menos hasta 2022 con el conjunto estadounidense, el ‘Bombardero’ suavizó la situación y recalcó la alegría que manifestó al llegar a California. “Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, agregó.

Ve lejos el retiro pero sería alejado del futbol

En múltiples ocasiones se ha hablado que a Vela no le encanta el futbol, sin embargo, aclaró que lo que no le gusta es “la industria del futbol” pues él adora el deporte.

“No soy una persona que me encante ver partidos y no por eso no me gusta el futbol. Aprovecho mi tiempo en otras cosas, que ya bastante tengo con el trabajo como para seguir con eso el resto del día”, señaló.

El delantero también habló sobre el retiro, el cual considera todavía está un poco lejos, pues para su gusto, jugaría cinco años más, sin embargo, cuando llegue el momento se mantendría alejado del futbol.

“No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría (seguir en el futbol). De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien. Tampoco me veo de analista. Si puedo elegir qué haré con mi vida, no tendría nada que ver con el deporte, pero se me hace raro hablar de esto”.