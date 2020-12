Redacción

México.- Luego de publicar una fotografía en redes sociales con un biberón, el cantante Cristian Castro reveló que planea crear su propia marca de mamilas, pero no para bebés.

En una entrevista para Radio Mitre dijo que tomar ‘mema’ es bastante cómodo y que es algo que le encanta, pues lo puede hacer mientras juega play, o en la cama, o en un sillón, pues el líquido se caería si estuviera tomando en vaso normal.

“Lo de la ‘mema’ (biberón) me encanta porque, o sea, se les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas play, o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer quizás lo que estás tomando en el sillón o que estás acostadón así en la cama, en lugar de eso, pues con la mema, no tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace medio ridículo, la gente automatiza mucho a decir: ‘este color es de nena, la mema es del bebé’, pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no ha problema”, dijo.

Después de esto, reveló su intención por crear su propia marca de biberones para adultos que gozan de beber leche o cualquier otro líquido en estos envases.

DM