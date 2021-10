Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado local del PRI, Alejandro Arias Ávila fue víctima de un robo en el municipio de León, luego de que presuntos delincuentes ‘cristalearon’ la camioneta que le fue asignada por parte del Congreso del Estado y se llevaron una computadora, así como objetos personales.

El legislador priista relató que fue alrededor de las 8 de mañana de este lunes al exterior de un laboratorio de análisis clínicos ubicado entre bulevar Las Torres y Antonio Madrazo, cuando estacionó la camioneta, entró a realizar un trámite y en un lapso de menos de 20 minutos, el cristal trasero de la camioneta había sido quebrado.

Alejandro Arias señaló que tras lo ocurrido dio aviso a la Dirección Administrativa del Congreso del Estado y respecto a sus bienes personales, pondrá la denuncia correspondiente, aunque dijo no estar convencido de que vaya a tener una resolución.

“Voy a ir a presentar la denuncia, no creo que con muchas ganas, pero uno tiene que cumplir con esto, con el deber de, al ser víctima de un delito denunciarlo, aunque sé que hay pocas posibilidades de que tenga resultado la denuncia”.

Por otra parte, criticó la inseguridad que se vive en el municipio de León y dijo que pese a ser un lugar muy transitado y concurrido, en el bulevar Las Torres, son comunes este tipo de hechos.

“Eso habla del nivel de inseguridad que hay y de lo que yo he insistido, de la impunidad que existe porque cualquiera puede hacer ese tipo de situaciones sabiendo que la probabilidad de que lo castiguen por ese delito es mínima y eso va creando una impunidad y va creando que cualquier gente que ve la oportunidad, cometa este tipo de delitos que afectan al patrimonio de las personas”

Reiteró que este tipo de incidencias generan una percepción de inseguridad no son en el municipio de León, sino en todo el Estado, “porque no hay el temor de que quienes se dedican a hacer este tipo de actos delincuenciales, la autoridad los pueda atrapar, por esos delitos y entonces los hacen con la menor tranquilidad del mundo, aquí no pasaron 20 minutos”.

El Congreso del Estado asignó vehículos a los coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias con excepción del coordinador de los diputados de Morena; también se asignó una unidad al presidente de la Mesa Directiva.

MD