A la par que el alcalde César Prieto descartó que haya una crisis de seguridad en Salamanca, negó que Alejandro Flores dejara titularidad de la SSC

Cuca Domínguez

Salamanca.- El alcalde César Prieto Gallardo descartó que haya una crisis de seguridad en Salamanca. Asimismo, aseguró que el titular del área, Alejandro Flores Jiménez, no ha renunciado al cargo. Ello ante los señalamientos al respecto, luego que no acude a colonias y comunidades.

Aunque omitió hablar sobre los grupos delincuenciales que operan en Salamanca, el alcalde resaltó el trabajo que se hace en seguridad. Bajo esta premisa, descartó que haya una crisis y consideró que en ese punto el trabajo del titular es satisfactorio, por lo que negó su renuncia.

“Este tipo de información generan psicosis, no hay que alimentarlas. En cualquier caso que haya una renuncia seré el primero en informar. El coronel sigue trabajando de una manera constante y sigue teniendo el compromiso con los salmantinos. (…) Me siento muy tranquilo por ese lado, Alejandro Flores ha hecho un excelente papel y estamos comprometidos para brindarles las herramientas para su trabajo”, puntualizó.

Alejandro Flores Jiménez, titular de la SSC Salamanca. Foto: Cuca Domínguez

En el mismo orden de ideas, defendió que aunque el titular de seguridad no acuda a las más de 350 colonias y comunidades, no “impide que no se trabaje”. Así, recordó que al ser tantas, “sería imposible su presencia en todas”, pero sí se trabaja.

Finalmente, adelantó que se reunió con los policías y les informó que se les renovó el seguro de vida. Asimismo, se les dotará de uniformes y tratarán de darles más equipamiento. En tanto, aseguró que el trabajo coordinado con la Sedena y el Ejército será cuestión de paciencia para resolver la delincuencia.

“Visité las instalaciones de armería. Hay muchas carencias que se tienen que ir resolviendo. Hay armas que están por concluir su vida útil, (…) además de las patrullas, las cámaras de vigilancia. (…) Hay mucho trabajo pendiente, pero lo más importante es que la ciudadanía sepa que somos un gobierno sensible y que atienda las causas de origen”, precisó.

