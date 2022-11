La presa de Burrones y la presa de Mata también están bajando su nivel a una velocidad distinta a diferencia de los últimos años

María Espino

Guanajuato.- La Comisión del Medio Ambiente en el Ayuntamiento capitalino que preside el regidor Marco Campos Briones, solicitará al Simapag que refuerce las campañas de cuidado del agua. Esto debido a que se ha detectado una rápida disminución de las presas que hay en el municipio.

En entrevista comentó que tras una serie de recorridos por las presas desde que acabó la temporada de lluvias, se observó que subieron su nivel de manera afortunada. No obstante, dijo que se trató de lluvias raras, porque no resultaron tan abundantes y no llenaron al cien por ciento las presas.

“De repente sí se desbordó la de la Esperanza, y rápido volvió a su nivel y ha ido bajando. He observado en esta última, que van bajando, todavía no tan drástico en algunos casos, La Esperanza no y la Soledad no, pero hay otras presas como la de Peralillo que no recibieron la cantidad óptima de agua para que ya empezaran a bajar”, comentó.

Presa de Peralillo. Foto: Especial

Esta presa de Peralillo alimenta a la población de Santa Rosa y actualmente está 1.60 metros debajo de su nivel.

“Quiere decir que posiblemente ahí, derivado del consumo y del índice de evaporación actual, podemos estar en una crisis de agua muy pronto”, añadió el regidor.

Crisis llegaría para 2023

Ante ello dijo que se enviará un oficio al Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato (Simapag), para invitarlos a que intensifiquen el programade cultura del agua. Esto para que los ciudadanos sean más cuidadosos, observadores y ahorradores de agua.

“La crisis no está hoy pero percibo que pronto llegue una crisis de agua, que nos meta en un problema, hablo de 2023”, enfatizó.

Agregó que la presa de Burrones y la presa de Mata también están bajando su nivel a una velocidad distinta a diferencia de los últimos años.

Presa de Burrones. Foto: Especial

Puntualizó que hoy, con el nivel de calor y el cambio climático, el nivel de evaporación es muy alto y el agua se va para otro lado.

Acotó que si hoy no se atiende el tema, la disponibilidad de agua de la capital del Estado puede verse comprometida.

