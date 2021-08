María Espino

Guanajuato.- Conductores del servicio de Taxi Minero Ejecutivo de Guanajuato capital salieron a exigir justicia para su compañero Sebastián ‘N’ alias ‘El Pecas’ o ‘El Güero’ quien la pasada madrugada del domingo fue asesinado dentro del túnel Ponciano Aguilar.

Los taxistas advirtieron que de no obtener respuesta a más tardar el próximo viernes, se manifiestan durante el arranque del Rally Guanajuato 2021.

Los taxistas se reunieron en la glorieta Cervantina, en Pozuelos, a donde llegaron para entregar una aportación económica para ayudar a la familia del fallecido, a quien recuerdan como un hombre trabajador, amable, buena persona, deportista y con un gusto especial por entrenar a niños con la intención de que destacaran en el fútbol

“Fue un asesinato cobarde el de nuestro compañero Sebastián, alias ‘El Pecas’, la verdad estamos ya cansados de que digan que no pasa nada y pues si no echen la culpa a nosotros del servicio público y que nos amedrenten tanto la autoridad municipal como estatal, más que nada por la dirección de Transporte, y no hacen nada en contra de los piratas de vehículo ejecutivo y todo se enfoca a nuestro gremio de taxi tradicional”, expresó molesto el taxista Samuel Aguilar.

Resaltó que el gremio está cansado de salir a trabajar diariamente, con temor a ser asaltados y ahora incluso a que ocurra algo peor, pues la inseguridad se ha apoderado de toda la ciudad, ya no se encuentra solo en ciertos puntos.

Ese domingo prometió llegar a casa, pero no pudo cumplirlo Fue el domingo pasado, aproximadamente a las 3:00 am cuando el taxista habría recibido un impacto de bala. Su cuerpo quedó abandonado dentro de su unidad en el túnel Ponciano Aguilar, a pocos metros del entronque con la Preparatoria Oficial. El conductor de 40 años, había avisado a su familia que llegaría a casa entre las 4:00 y 5:00 am, pero que antes pasaría a entregar la unidad para el siguiente turno. Al enterarse de la tragedia, sus seres queridos habrían acudido al lugar, esperando encontrarlo con vida, pero no fue así. El conductor habría tomado un servicio que fue pedido por teléfono, por lo que se sospecha que el asesino sean los mismos clientes que tomaron el viaje, pero esto no ha sido confirmado.

Amagan con manifestarse durante el Rally-Guanajuato

Por esta razón, advirtió que de no recibir respuesta a sus peticiones por parte de autoridades municipales y estatales a más tardar, este viernes, sobre otorgar protección para que los taxistas puedan trabajar en un ambiente seguro, ellos se manifestarán durante la inauguración del Rally Guanajuato 2021, el próximo viernes 13 de agosto.

Aguilar apuntó que el gremio ya no está dispuesto a seguir siendo “el patito feo” ni a seguir siendo víctimas de constantes asaltos y agresiones como en este último caso del que “El Pecas” fue víctima, pues aseguró que el servicio que él atendió y que le costó la vida “fue perdido por base y le dijeron que iba a recoger a una pareja”.

“Yo no más les recuerdo que hay un evento muy importante el día viernes y si nosotros no vemos una respuesta para el viernes o antes del viernes nos vamos a hacer presentes, no bloqueando, pero si vamos a estar presentes con unas mantas alusivas de que ya basta de tanta impunidad, tanta inseguridad y tanta intolerancia con otros gremios que es el transporte ejecutivo, los piratas, y a nosotros, siempre nos atacan; nosotros somos el patito feo”.

Inseguridad rebasó a las autoridades

Aguilar también mencionó que el gremio reprueba las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien ha dicho que los que han muerto asesinados es “por que andaban mal”, sin embargo, aseveró que “El Pecas” era conocido por hacer deporte y entrenar a niños en fútbol, “entonces como es posible que hagan declaraciones sin tener conocimiento de si fue un asalto”.

Acusó el nivel de inseguridad en toda la ciudad, en donde “son muchos los que han sufrido asaltos, los han picado (…) la inseguridad está a ojos vistos esta insoportable”, por lo que exigió que se dejen de echar culpas entre el municipio y la federación y mejor “pónganse a trabajar, a mejorar todo el entorno”.

Lo recuerdan como un hombre trabajador y deportista Guías de turista y el gremio de taxistas capitalinos lamentaron la violenta muerte de su compañero Sebastián. Comentaron que era alguien trabajador y a sus 40 años, había hecho casi de todo, pues recordaron que desde los 13 años comenzó a trabajar como guía de turista cerca de la plaza Allende. Un guía de turista, compañero y amigo de Sebastián que pidió no publicar su nombre, contó a Correo que él lo conoció desde que era “muy morrillo” trabajaba casi todo el día y cuando no había muchos turistas entonces se iba con su papá, que era albañil, para ayudarle como chalan, pero resaltó que a ‘El Pecas’ siempre le gustó trabajar y ganar su dinero. Recordó que hace unos nueve años comenzó a manejar un taxi de los verdes, entonces su tiempo laboral lo dividía entre ser guía de turista y el servicio de taxi, como ruletero turnaba días de noche y otros por el día. Además aunque trabajaba casi todo el día, igual sacaba tiempo para hacer deporte. Disfrutaba jugar fútbol y dejaba espacio para entrenar a niños. Fue hace tres años que cambió su unidad verde por una blanca, de los taxis que esperan pasaje en la Central Camionera, esa unidad fue en la que lo atacaron y asesinaron. Sus deudos fueron su esposa y su hijo, quien ronda los 12 años de edad. El guía de turistas reclamó el abandono policial en distintos puntos como lo es la zona del túnel Ponciano Aguilar y señaló que si la autoridad municipal no mejora la seguridad para los capitalinos, sin privilegiar solo a los turistas, desafortunadamente habrá más víctimas de la delincuencia.

