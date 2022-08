El secretario de Seguridad Ciudadana reconoció que células del crimen organizado en Guanajuato capital siempre van a existir

María Espino

Guanajuato.- Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció que células del crimen organizado en Guanajuato capital siempre van a existir. Esto derivado de la presencia de grupos criminales en otras ciudades. Sin embargo, resaltó que las áreas de seguridad locales trabajan para evitar que se establezcan en el municipio.

Además, Ugalde informó que en lo que va del 2022 en Guanajuato capital Policías Preventivos han asegurado a 60 personas que cuentan con alguna orden de aprehensión vigente. De éstas, dos son ir delitos contra la salud (narco-menudeo).

“Ramificaciones puede haber. La concentración de vinculo o posesión del crimen, aunque este en otras partes siempre va a haber una ramificación. Sin embargo, por eso estamos ahí trabajando para que en dado momento no se asienten de manera temporal ni permanente”, expresó Ugalde sobre el crimen organizado.

Guanajuato no es ‘zona roja’

El funcionario de seguridad municipal apuntó que Guanajuato capital no está incluido dentro de la zona roja, más bien como área verde. No obstante, dijo que esto no exenta de que exista alguna ‘ramificación’ que requiera atención.

Dijo que al no ser la ciudad de Guanajuato un foco rojo la base que tenía el Ejecito en esta ciudad se trasladó para mandar a los elementos a las ciudades en donde se han registrado más actos delictivos.

“Tienen catalogado a Guanajuato capital como un punto verde. No está catalogado en la zona roja. Había un cuartel por parte del Ejército el cual se retiró. Hablando con los generales del motivo por el cual se retiró de aquí de Guanajuato es porque lo tenían que reportar en otros municipios. No comentó otros municipios, pero ya sabemos cuáles son esos otros municipios. Sin embargo, lo hemos manifestado, no indica que en dado momento no haya ramificaciones derivadas de algún punto y que tengamos que seguir trabajando”.

Ugalde recordó que durante los operativos que han efectuado en distintos puntos de la ciudad se han decomisado varias dosis de droga. Esto con el único objetivo de que esas sustancias no lleguen a niños ni jóvenes. Además, comentó que el tema no es exclusivo de la capital o del estado de Guanajuato y que es una situación que se debe seguir combatiendo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

“Lo que sí tenemos que seguir trabajando con Gobierno del Estado, con Guardia Nacional los operativos de prevención para que las drogas no lleguen a los niños ni a los jóvenes y precisamente para no llegar a números rojos”, señaló.

