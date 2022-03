El crimen en los centros de rehabilitación como las golpizas contra internos han ido en aumento ante la falta de interés de las autoridades

Nayeli García

Irapuato.- Existe corrupción y desinterés de las autoridades por atender el crimen en los centros de rehabilitación, en donde las golpizas a los internos suelen ser prácticas comunes. Esto ante la indiferencia y falta de control de los gobiernos.

Así lo denunció, Nicolás Pérez Ponce, líder de Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).

Esto, luego de que en Irapuato por tercera ocasión en lo que va de este año, una persona murió al interior de un anexo.

Foto: Eduardo Ortega

Fuente de Vida acumula denuncias

En esta ocasión, derivado de los golpes propiciados en el anexo ‘Fuente de Vida’ un joven murió por la golpiza propiciada.

Por otro lado, señaló que sitio que ya había tenido fuertes problemas en Aguascalientes de donde se fueron huyendo y la misma situación se repite en Guanajuato.

Por si no lo viste: Joven pierde la vida en anexo de Salamanca tras ser golpeado hasta la muerte

Denunció que el dueño del centro de rehabilitación es un criminólogo que al parecer está protegido por la Fiscalía:

“Aquí la situación es que hay mucha corrupción por parte de la Fiscalía. Muchas veces nosotros hemos señalado. Por ejemplo, ese grupo de Fuente de Vida que ya trae situaciones muy fuertes”, dijo.

Foto: Eduardo Ortega

Ignoran denuncias

El CRUB dijo recibe muchas quejas por parte de los familiares y los propios internos, en donde se habla de golpes, mala alimentación y vejaciones.

“Como organización no tenemos la facultad para intervenir en los centros que no están afiliados al grupo”, señaló.

Lo único que pueden hacer es levantar la voz, pero pocas veces son escuchados.

“No se le da seguimiento. No hay, no hay ninguna atención a este tipo de denuncias. No hay interés por parte de las autoridades”, señaló.

Aunque el Municipio de Irapuato ya había intervenido este centro, solo colocaron sellos de clausura y siguieron operando.

Puedes leer: Clausuran tres anexos en Irapuato; la mayoría no contaba con uso de suelo

Foto: Gilberto Navarro

Crimen en los centros de habilitación no solo pasa en Irapuato

Destacó que ahora suena el caso de las muertes de los internos a golpes, lo cual no solo pasa en Irapuato.

En Silao también hay un joven que está a punto de morir por esa misma razón y ante lo que sucede se realizan operativos.

Consideró que debe de haber sanciones más graves para los dueños de los centros de rehabilitación, ya que han perdido sus objetivos de ayudar a los jóvenes y solo están buscando las donaciones y el pago por tener a los muchachos internados.

En los centros que están afiliados a su organización, compartió, se tiene la regla de que en cualquier momento los líderes pueden hablar con los jóvenes sin que esté el dueño ni encargados presentes.

Te puede interesar: Centro de Rehabilitación San Miguel Caballero se une a los anexos clausurados en Irapuato

De esta manera, poder conocer de viva voz cómo está operando y en caso de abusos se sancionan.

Además, cada semana dan pláticas de concientización para que los dueños estén conscientes de la responsabilidad que tienen al tener a su cargo vidas humanas.