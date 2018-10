Crimen desata discusión

Chocan Morena y PAN en el Congreso del Estado; Ernesto Prieto llama “incapaces” a Álvar y Zamarripa y Fortino Alcántar insta a no repartir culpas

Catalina Reyes

Guanajuato.- Se desató la primera discusión entre Morena y el PAN en esta Legislatura, durante el pleno del Congreso del Estado, por el asesinato de Santos García Cerritos, director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto, perpetrado el miércoles, cuando apenas había ocupado el cargo.

En la tribuna, Ernesto Prieto Gallardo, coordinador de la fracción de Morena, responsabilizó a Álvar Cabeza de Vaca y a Carlos Zamarripa Aguirre de este homicidio, y los calificó de “incapaces” y “buenos para nada”, a la vez que mostraba un cartelito que decía “No más muertos”.

Añadió que sobre todo Cabeza de Vaca es responsable directo de la seguridad en ese municipio, porque Apaseo el Alto tiene Mando Único, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En defensa de los funcionarios salió el panista Fortino Alcántar Rojas, quien insistió tres veces en que “no hay que repartir culpas”, y dijo que todos deben contribuir a combatir la inseguridad.

“No basta hacer declaraciones y repartir culpas, ya acabaron las campañas políticas. De nada sirve repartir culpas si no nos involucramos (…), si no involucramos al Poder Judicial también. Por eso, el llamado, el exhorto es a que no nos pongamos a repartir culpas”, demandó.

A su vez, el diputado del PAN, Armando Rangel Hernández, lamentó que Morena utilice el asesinato: “Como diputado y como Morena deberías decir qué ofrecen a los ciudadanos. Y que Morena se comprometa a hacer algo en materia de seguridad”, le reprochó directamente a Ernesto Prieto.

Intenta regaño …y se equivoca

A su vez, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), María de Jesús Reveles Conejo, regañó a todos los diputados, porque dijo que en lugar de estarse peleando ahí en la sesión deberían de ponerse a trabajar.

“Yo los exhorto como legisladores que vengan a hacer su trabajo, porque nos pagan demasiado bien para que ustedes se vengan a pelear”, dijo.

“Es lamentable que mi hija de nueve años haya experimentado dos balaceras, pero más lamentable es que acaben de pelearse. No hay nadie que quiera ser procurador de Justicia. Yo busqué, yo pregunté, aun antes de asumir el cargo, y nadie quiere, no hay nadie que quiera ser procurador. Entonces, ¿para qué estar cuestionando aquí el nombramiento (…) si es el único que quiere ser”, reprochó.

Pero cometió un error garrafal, porque afirmó que como el ‘huachicoleo’ “no es delito federal”, Andrés Manuel López Obrador lo va a hacer delito federal y aquí en Guanajuato no podrá combatir, porque los diputados no se ponen a trabajar para hacer las reformas necesarias en ese sentido, “porque ustedes vienen a pelearse”, cuando la ‘ordeña’ de ductos es delito federal desde hace varios años.

*EZM