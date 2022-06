La extraña criatura apareció al exterior del zoológico de la ciudad de Amarillo, en Estados Unidos, eso ha abierto un debate en internet

Estados Unidos.-La aparición de una extraña criatura afuera de un zoológico en la ciudad de Amarillo, en Texas, Estados Unidos.

El pasado 21 de mayo, la cámara de seguridad del zoológico captó a una criatura que merodeaba en el exterior de las instalaciones, justo atrás de una reja. Lo anterior, ha causado controversia en internet.

Y es que en varios foros los internautas discuten de qué podría tratarse. El asunto escaló a los administradores del recinto e incluso el gobierno lo ha clasificado como un objeto no identificado.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT