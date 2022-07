El DIF estatal llevó a cabo una capacitación de crianza positiva para evitar la violencia y que tengan que separar a los hijos de sus padres

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.-Educar a los hijos a través de los golpes no es correcto, hacerlo puede ocasionar que el DIF estatal lleve a cabo un proceso con la viabilidad de terminar en la separación de los hijos

Así lo dio a conocer el titular del DIF en Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores, luego de la apertura de la capacitación sobre crianza positiva. Esta se realizó para fomentar un entorno de salud mental en las familias.

El funcionario sostuvo que se busca que los menores sean educados dentro de los límites que generan sana convivencia y evitar la violencia.

Crianza positiva Foto: Jonathan Juárez

“Hay un proceso en el que entiendes que lo que ves de manera normal no lo es. Que tienes que generar este diálogo con los hijos, antes de llegar al golpe, y que tienes que entenderte en tu proceso; para que tú reflexiones…Y entiendas que tú no fuiste educado de la mejor manera, porque tú fuiste violentado en tus derechos. Pero, tienes que reconvertirte y entender que lo que te hicieron a ti. No tienes por qué repetirlo con tus hijos”, dijo.

Familias podrían separarse por la violencia

En funcionario detalló que en los casos donde se detecta que violencia hacia los menores, intervienen con el objetivo de fortalecer el ambiente familiar.

Manifestó que el DIF estatal llevará las capacitaciones de crianza positiva a los municipios en conjunto con la plataforma Planet Youth. Con un objetivo preventivo y para fomentar la comunicación en las familias

Crianza positiva Foto: especial

Capacitan sobre crianza positiva y violencia

“Mientras no exista una violentación del niño que le genere heridas, daño físico grave. Dentro de la alianza guía hay una alianza de fortalecimiento familiar…Lo estamos llevando a fortalecer a las familias. Pero, también de manera preventiva, capacitando a equipos multidisciplinarios para que en caso der que se identifique a una familia que está multiestresada; es decir, que exista una condición que pueda estar violentando el derecho del niño o la niña”.

La capacitación tiene que ver con un diagnóstico sobre cómo están las habilidades parentales de los participantes y se pretende que estas mejoren en el proceso. En estos casos, sostuvo, se interviene en la familia. Y antes de la separación del niño o la niña; se procura generar las habilidades para evitarlo.

