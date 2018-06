Creedence confirma dos conciertos en León

Es la primera vez que un grupo ofrecerá dos conciertos seguidos en la ciudad y se hará con dos integrantes originales de la banda

Christian Rendón

León.- El próximo 8 y 9 de septiembre se presentará la banda musical Creedence Clearwater Revisited en el Poliforum León en un concierto privado y otro público, respectivamente.

La información la dio a conocer en rueda de prensa Mario González, organizador de los eventos, y dijo que el privado será dentro del programa de la XXIII edición del Congreso de Veterinaria.

Para la segunda fecha se esperan más de 4 mil personas y los boletos ya salieron a la venta a partir de hoy con un costo desde los 600 hasta los mil 600 en zona vip.

Unos de los éxitos de la banda, son: ‘Fortunate Son’, ‘Have You Ever Seen The Rain’, ‘Bad Moon Rising’ y ‘Proud Mary’, entre otros temas que los hicieron famosos durante las décadas de los 60 y 70.

El comité organizador, señaló que es la primera vez que un grupo ofrecerá dos conciertos seguidos en la ciudad y se hará con dos integrantes originales de la banda, aunque se conserva la esencia musical.

El estilo musical de Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el góspel, el country y el swamp rock. La denominación genérica roots rock, se refiere a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana.

RC