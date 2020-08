Crédito vs. Capital

El Capital Privado en México

Con motivo de la celebración de la XV Cumbre de Capital Privado, por primera vez en un formato totalmente on-line, adaptándose a las circunstancias actuales, ¿Qué son los fondos de capital privado?

Son intermediarios financieros especializados en invertir en activos alternativos. Las principales estrategias de inversión en México son: Capital Emprendedor; Capital de Crecimiento; Deuda Mezzanine, Bienes Raíces e Infraestructura y Energía, las primeras tres aludiendo a la etapa de vida de la empresa y las otras enfocadas en un sector específico.

En el caso de México en los últimos 20 años estas firmas han acumulado un capital comprometido de aproximadamente USD 60 mil millones de dólares, habiendo ya invertido durante este tiempo el 58% de ese monto, de acuerdo con el último informe anual de AMEXCAP, siendo las AFORES inversionistas clave en el desarrollo de esta industria, pues el capital comprometido por estas representa el 41.4% del total, por lo que uno de los el sano desempeño de estos fondos contribuyen en mejorar los rendimientos de los trabajadores.

Dinero Inteligente, es la manera en cómo se le denomina al fondeo que estas firmas realizan, pues además proveer recursos financieros a las empresas, como socios temporales aportan la experiencia y red de contactos, fruto de años de especialización (Know How & Know Who) que en conjunto buscan reducir el riesgo de mercado y el riesgo de operación, con una rápida alineación de intereses. Otros beneficios que podemos enunciar son el robustecimiento de la planeación y la orientación al desempeño, la facilitación de la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo y provocar un mayor acceso a financiamiento de fuentes tradicionales.

Durante la pandemia, ¿Qué rol han jugado?

Asesorar a sus empresas portafolio en la reacción oportuna para mitigar los efectos negativos en los sectores más afectados, a través de medidas para preservar el empleo y mantener la viabilidad de largo plazo, pero el más importante ha sido aprovechar la coyuntura de un mundo necesitado de una economía digital, pues tal vez cuando hemos utilizado los servicios de las empresas de tecnología financiera, los servicios de entrega a domicilio y disfrutado de la comodidad de la compra en línea, no hemos reparado en que la gran mayoría de esas empresas se han desarrollado gracias al respaldo de un fondo de capital privado, demostrando la importancia de invertir en tecnología y nuevos modelos de negocio para apalancar el desarrollo nacional.

Como recordatorio de ello, durante la semana pasada, Mercado Libre se coronó como la empresa con el mayor valor por capitalización de mercado en Latinoamérica, superando a empresas como Petrobras, Itau y América Móvil.

Así que no le pierdan la vista a las empresas portafolio de estos fondos en México, entre ellos con toda seguridad está gestándose la generación de empresas que ya están revolucionando nuestro estilo vida y la manera de cómo hacemos negocios.