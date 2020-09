Crédito vs Capital

El apalancamiento cubierto

En un mundo empresarial cada vez más competitivo que busca maximizar la creación de valor para sus accionistas y/o inversionistas, el costo de oportunidad de no apalancar financieramente una empresa ha ido en aumento, más aún con las tasas de interés a nivel global que se han mantenido en niveles cada vez más bajos y en algunos casos negativas. México ahora también se encuentra, aunque por razones coyunturales, ante la misma oportunidad, bajas tasas de interés y facilidad de acceder a diversos mecanismos que permiten cubrir cualquier repunte.

Cada vez que aludimos al término ‘Apalancamiento Financiero’, hacemos referencia a que una empresa está financiando la adquisición de activos por medio de crédito o deuda. Los motivantes para su uso son diversos, pero el principal es financiar la expansión de una empresa incrementando el rendimiento sobre el capital (equity), sin dejar de lado que, al hacerlo, también se aumenta el riesgo de insolvencia, lo cual, la hace más vulnerable en ciclos recesivos.

Sin lugar a duda la conveniencia de apalancar una inversión recae en analizar el momentum de la actividad económica, la ventajas competitivas y comparativas de la empresa con relación a su competencia, pero en todos los casos debemos atender a tres puntos: A) El destino de los recursos; B) Plazo y Estructura de pago del crédito y; C) El grado de apalancamiento de la empresa.

Respecto al destino de los recursos siempre me gusta remitirme a la hipótesis de la Inestabilidad Financiera del economista Hyman Minsky. Si el crédito obtenido y sus intereses pueden ser pagados con los recursos generados con los activos comprados, estamos ante una inversión cubierta. Si los recursos generados por los activos adquiridos sólo pueden cubrir el costo financiero, pero no el principal, estamos ante una inversión especulativa. Y finalmente si los recursos generados por los activos comprados no pueden siquiera cubrir los intereses, estamos ante una inversión ponzi, basada totalmente en la expectativa del aumento de valor de los activos adquiridos, como pasó en la crisis subprime en

EE.UU., lo que es la antesala para destruir valor para los inversionistas, pues se requerirá de mayor financiamiento en el futuro para servir la deuda contraída o invocar la bancarrota.

Por otro lado, no atender con la debida importancia, el plazo y la estructura de pago del financiamiento utilizado para adquirir los activos, esta directamente relacionada con la resiliencia de la empresa, la combinación de estos elementos permite alinear la productividad y vida útil de los activos adquiridos con el servicio de la deuda, así como incorporar márgenes de seguridad que permitan amortiguar eventos adversos o no previstos.

Como podemos ver el apalancamiento tiene un efecto amplificador, al igual que en las leyes de la física, la fuerza aplicada (Inversión) es menor a la fuerza resultante (Rendimientos Acumulados), de igual manera, a mayor apalancamiento, mayor será el efecto de las buenas o malas decisiones de inversión, aumentando progresivamente el efecto adverso de una mala inversión conforme aumenta el grado de apalancamiento, por lo que es relevante siempre mantener un margen de seguridad respecto a un escenario estresado.

En conclusión, ¿Es bueno apalancarse en este momento?

Por supuesto que sí, sin perder de vista los tres puntos expuestos, el apalancamiento financiero es uno de los mejores instrumentos para aprovechar las oportunidades que presentará la reactivación económica. El gran reto no es acceder al crédito, sino la evaluación y selección de esas oportunidades, siempre bajo la premisa de que sean ‘inversiones cubiertas’ en complemento a una disciplina de enfoque centrada en los mercados que ya se dominan.