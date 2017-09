Crecen reclamos contra bancos por sus cajeros

No dar el dinero completo o máquinas que se ‘tragan’ plásticos, son los más frecuentes

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Este año, las quejas por cajeros automáticos que entregan menos dinero del solicitado, retienen el plástico o se ‘tragan’ los billetes al momento de realizar depósitos, se han incrementado en un 457%.

Así lo informó el delegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Vicente López Portillo Covarrubias, quien señaló que casi el 80% de los casos se concentran en León.

“Las principales incidencias son: la primera tiene que ver con disposiciones de efectivo en cajero no reconocida, ahí quizá no es tan atribuible al cajero o al banco, sino a que te roban tu credencial, se te pierde, etc.; la otra es que el cajero automático no entrega la cantidad solicitada, esa es la que sí ha crecido, por ejemplo, pides 3 mil pesos y el cajero te da 2 mil 500, ahí hemos atendido 11 reclamaciones y ahora con el hecho de que también ya hay muchos cajeros que tienen el servicio de depósito, ahí hemos tenido ya nueve reclamaciones y cinco por plástico retenido en cajero automático”, explicó el funcionario.

Dijo que en lo que va del año se han recibido 39 reclamos, mientras que durante todo 2016 se registran apenas siete quejas y resaltó que en los últimos meses no se ha recibido ninguna queja por cajeros que entregan billetes falsos, aunque aclaró que esto se puede deber a que los propios bancos están solucionando el problema a los afectados.

En ese sentido, recomendó a los usuarios acudir a un cajero iluminado, realizar sus transacciones durante el día y preferentemente en un sitio donde ya se tenga cierta familiaridad, para que sea más fácil detectar cualquier alteración, así como no dejarse asesorar por nadie para evitar caer en nuevas modalidades de robo como son los ‘talladores’.

“La primera causa respecto a las disposiciones está relacionada con los famosos ‘talladores’ que es cuando tú llegas al cajero y una persona vestida con los colores del banco para hacer la finta, te dice que el cajero está fallando y necesitan limpiar tu tarjeta, entonces tú le entregas la tarjeta, él hace como que la limpia y al final en el juego de manos te regresa otra tarjeta que no es la tuya, entonces tú metes la tarjeta al cajero y marcas tu número de identificación personal y te dice que no es el correcto. En la desesperación ellos aprovechan para ver el número, ya tienen tu tarjeta y cuando te vas hacen disposiciones de efectivo”, advirtió.

Reiteró que es conveniente generar un número de identificación complejo y no proporcionarlo a nadie, y al realizar disposiciones de efectivo contar bien el dinero.