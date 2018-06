Crecen al doble robos violentos al comercio

El aumento ha sido continuo año con año, e igual ocurre con los hurtos en los que no se empleó la violencia, y por si fuera poco, las cifras no contemplan los casos que no fueron denunciados ante las autoridades

Alejandro Sandoval

León.- Las denuncias por robo a comercio con violencia se dispararon al doble en el estado Guanajuato en los últimos cuatro años.

Mientras que en el periodo enero-mayo de 2015 se denunciaron 555 robos con violencia, en el mismo lapso de 2018 se registraron mil 165, o sea más del doble.

En 2015, el promedio de robos con violencia era de 3.6 diarios, pero este año es de 7.7 cada 24 horas, sin contar con la cifra negra de delitos no denunciados.

Y del total de robos a comercio, con o sin violencia, el porcentaje es de 18.6 robos por día denunciados en la entidad.

Si se compara también este registro con el mismo lapso de 2015, se contabilizaron hace tres años años mil 997 robos a comercios en total, con un porcentaje de 13.2 delitos diarios de este tipo.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registra un crecimiento exponencial de los delitos de robo a comercio en la entidad, sobre todo los que se comenten con violencia.

Crecimiento constante

Un comparativo de los primeros cinco meses de cada uno de los últimos cuatro años muestra que la incidencia delictiva va en ascenso.

En 2015 se denunciaron mil 997 robos a comercio, de los cuales 555 fueron con violencia y mil 442 sin violencia, en tanto que en 2016 aumentó a 2 mil 344 carpetas de investigación, de las cuales en 766 casos se denunció que hubo violencia y en mil 492 no la hubo.

Para 2017, el número total de carpetas abiertas fue de 2 mil 440 por robos a comercio, de los cuales 873 fueron cometidos con violencia y 1 mil 517 sin violencia, es decir 96 robos más que 2016, y 443 más que en 2016.

En 2018, según el reporte de los primeros cinco meses, se han abierto 2 mil 815 carpetas de investigación por robo a negocio, de las cuales mil 165 fueron con violencia y mil 650 sin violencia.

Por otra parte, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) ha reportado al Secretariado Ejecutivo 17 mil 360 robos en total, de enero a mayo de 2018, lo que representa un promedio de 114.9 por cada día.

Lo anterior revela que, año con año, Guanajuato se ha vuelto más inseguro.