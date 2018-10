Crece psicosis por presunto robo de niños en preescolar y falta de policías

Por un rumor sobre robo de niños que corre en varias comunidades de Valle de Santiago, los padres de familia de los preescolares viven con temor y hacen guardia afuera de las escuelas

Luis Telles

Valle de Santiago.- El presunto intento de robo de niños del preescolar ‘Álvaro Obregón’ de la comunidad Loma Tendida y la falta de presencia policiaca en la zona poniente de la cabecera municipal, han ocasionado psicosis y temor entre vecinos de las comunidades Loma Tendida, Charco de Pantoja y Mogotes, donde madres de familia realizan guardias afuera de los plateles educativos.

“Más vale prevenir que lamentar”, dijo Doña Gabriela de Loma Tendida, quien además explicó que el pasado 28 de septiembre se alertó toda la población porque aparentemente llegaron hombres al jardín de niños e intentaron llevarse a unos pequeños, pero como había padres de familia, se fueron huyendo.

Otras mamás dijeron que la preocupación creció porque se dice que en Mogotes sí se robaron a un niño.

“Es lo que se está diciendo; además de que hay hombres sospechosos a bordo de camionetas rondando las escuelas, por eso en las escuelas día y tarde hay guardias de papás y mamás; más vale”, comentaron.

En Charco de Pantoja, Doña Margarita, Lupita, Adriana y Norma realizan guardia afuera del preescolar ‘Estefanía Castañeda’.

Y sin policías…

“Fue por lo que pasó en Loma Tendida y porque ya no hay policías, ya tenemos varios meses que ni una sola patrulla pasa por nuestra comunidad y así como están las cosas de inseguras… ¿a dónde vamos a parar? ¿A no salir de nuestras casas? Pues no está bien”, coincidieron.

Agregaron que ya pidieron al delegado de la comunidad que solicite una patrulla al presidente municipal o que reactive la caseta de seguridad que se tenía.

“Años atrás, en el recibo de agua potable dábamos 10 pesos más para la comida de los policías, los teníamos todos los días, pero hoy nos dicen que no hay policías en el municipio”, explicó.

Finalmente, pidieron que las autoridades den a conocer qué es lo que realmente está sucediendo sobre el robo de niños, para evitar más rumores y estar tranquilos.

