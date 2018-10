Crece narcomenudeo hasta un 300%: OCL

El feminicidio se ubica en segundo lugar con un 200% y el homicidio doloso con un 138%

Jazmín Castro

León.- De 13 delitos monitoreados por el Observatorio Ciudadano de León (OCL), siete de ellos han registrado un incremento hasta del 300% en el estado.

El presidente del OCL, Luis Alberto Ramos, comentó que se realizó una comparación entre el año 2015 y éste, dando como resultado que en primer lugar en los delitos se encuentra el narcomenudeo con 300% de crecimiento, seguido del feminicidio con 200%, así como el homicidio doloso, en 138%, y después delitos contra la familia, lesiones, robo a negocio y transeúnte.

Es baja la denuncia, (y por ello) hay más ‘cifra negra’ cuando no se denuncia (…) hay que estar atentos sobre todo con el Sistema de Emergencias 911 para que sí le den atención a este tipo de situaciones” Luis Alberto Ramos, Presidente del OCL

Estos últimos delitos, dijo que se estarán monitoreando de forma constante en la ciudad de León, pues también están dentro de los compromisos que realizó el alcalde reelecto, Héctor López Santilla, quien en su momento dijo que en materia de seguridad habría una disminución del 25% en su segunda administración.

Cifras negras

Por otro lado, explicó que dentro de las cifras negras se encuentran delitos como: la extorsión, que muchas veces no es denunciada por temor; el fraude, además del robo parcial del vehículo, es decir, la batería o alguna refacción, y no existe denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE) porque los ciudadanos llegan a creer que no lo recuperarán.

Aunque resaltó que el robo a negocio es lo más recurrente y dentro de lo preocupante, porque sigue pegando a la economía de los establecimientos, y existe un gran número de hechos que no son denunciados.

