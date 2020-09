Crece interés por hacer testamento

Redacción

León.- Ulises Antonio Ramírez Hernández, quiere ser futbolista profesional, pero abandonó la secundaria, sin embargo, aún tiene el deseo de continuar con su formación académica.

El joven de 22 años formó parte de las fuerzas básicas del Club León, actividad que le consumía gran parte de su tiempo, por lo que tuvo que salirse de la escuela al cursar el primer grado de secundaria.

Hoy, aún juega fútbol en otros equipos de la ciudad, sin embargo, decidió retomar sus estudios, pues su meta es convertirse en ingeniero electromecánico y así obtener un empleo bien remunerado que pueda mejorar su calidad de vida y la de su familia.

“Mi objetivo es sobresalir, quiero terminar la prepa porque se abren muchas puertas; mi objetivo es conseguir un mejor empleo, ayudar en la economía de mi familia y mejorar mi nivel académico”, contó.

Dijo que, hace 4 meses, conoció los servicios educativos que ofrece el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, al visitar la biblioteca de la colonia Villas de San Juan. A él lo convenció que tenía la oportunidad de continuar su secundaria y la posibilidad de combinarlo con su empleo y el fútbol.

Lo apoya su familia

Ulises dice que, para poder avanzar en sus estudios, su familia es un punto clave ya que sus padres y su novia, son su mayor motivación en este momento.

Él estudia por las tardes, al regresar de su trabajo o los fines de semana a través de la plataforma ‘Inaeba en tu casa’ en una computadora, se apoya de algunos libros y textos que busca por internet.

“Que no dejen de estudiar, el hacerlo y después trabajar te arrepientes porque ves muchas oportunidades, pero no las puedes tomar porque hace falta el estudio que avale tus conocimientos”.

Al final dijo a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, se acerquen al Inaeba para que los guíen en sus estudios, ya que mediante internet o bien a de la forma tradicional través de materiales de apoyo, no hay pretexto para no salir adelante y quedarse atrás.

