Crece auge agavero en límites con Jalisco

Manuel Doblado/Purísima del Rincón.- Ser de los siete municipios de Guanajuato que cuentan con la denominación de origen de tequila revitalizó la producción agrícola en la región en Manuel Doblado y Purísima del Rincón.

En la última década, el panorama del campo en esta zona del estado que limita con Jalisco, se transformó: hoy se prefiere sembrar agave en lugar de maíz o trigo, “porque la paga es mejor”, expuso el auxiliar técnico de la Dirección de Desarrollo Rural de Manuel Doblado, Jorge Aranda Cabrera.

Explicó que la mayoría de los propietarios de esas tierras radican en Estados Unidos, pero para no dejarlas a la suerte, las rentan a empresas –la mayoría de Jalisco— que les pagan de 6 mil a 8 mil pesos por hectárea.

El contrato es mínimo por cinco a seis años, que es lo que tarda el agave en madurar.

Actualmente, en Manuel Doblado se cultivan de 700 a mil hectáreas –cada una con 3 mil a 5 mil agaves –, de las cuales la mayoría están rentadas as empresas de Jalisco.

“Son dueños de predios de temporal, tanto de pequeña propiedad como de ejido, y que habían sido usados por años para siembra de maíz, prefieren rentar sus tierras a empresas de Jalisco para que ahí siembren sus agaves de tequila”.

Las tierras propicias

Aranda Cabrera explicó que el cultivo del agave necesita tierras que no se inunden y que no sean bajíos, sino zonas altas, porque es donde no pega tan fuerte el frío.

“No ocupan riego. Con el temporal que existe aquí en nuestra región y las condiciones de lluvia que existen, son suficientes para que el cultivo prospere muy bien en terrenos altos y secos, y tengan buen drenaje”.

Reveló que ha habido inconvenientes porque los que vienen a trabajar la tierra, no usan las técnicas adecuadas para conservar el suelo.

“Están acostumbrados a que en Jalisco, los lomeríos están más suaves y un poquito más pronunciados, y al plantar las líneas en un sentido donde el agua baja de los cerros, se erosionan mucho los terrenos”. Por eso, indicó, se les ha recomendado a los dueños de los terrenos, que les adviertan que cuál es la manera adecuada de trazar los surcos o las líneas para que los renteros respeten, porque al cosechar el agave, esas tierras quedan completamente deterioradas”.

Embellece paisaje campestre

La directora de Desarrollo Económico de Purísima, Analy Ayala, explicó que aunque el cultivo de agave se ha multiplicado, apenas se está en etapa de siembra y aún no se alcanza la producción.

“Parece que le ha gustado a la tierra este tipo de plantas, y van saliendo plantas de calidad (…) Cada vez más se está llenando las tierras de agaves y visualmente es algo muy bonito”.

Analy Ayala informó que sólo existe un agricultor local de agave, que lo vende en el extranjero.

¡Salud!

La producción de tequila involucra varias etapas: el cultivo del agave y su cosecha, que se da entre los 7 y 10 años de edad de la planta. Las cabezas del agave, también denominadas piñas, son cocidas y luego se muelen para extraer el jugo.

La maduración se lleva a cabo en barricas de roble blanco o encino, por lo menos dos meses para obtener el “tequila reposado”, durante más de 12 meses para el “tequila añejo” y más de 3 años para el “tequila extra-añejo”.

