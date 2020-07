Crece 268% ocupación de camas en 6 semanas

Fernando Velázquez

León.- Bastó mes y medio para que la cifra de camas con ventilador ocupadas por pacientes con Covid-19 prácticamente se cuadriplicara en el estado, aunque las cifras de la Secretaría de Salud reflejan que todavía hay una buena disponibilidad de espacios.

El 26 de mayo, la dependencia reportó que en toda la entidad solamente estaban ocupadas 44 camas con ventilador, las cuales son requeridas por pacientes enfermos de Covid-19 que requieren asistencia para poder respirar por la afectación que el coronavirus causa en sus pulmones.

Sin embargo, seis semanas después la cantidad pasó a 162, es decir, es un aumento del 268%.

No obstante, esta situación todavía no significa que no haya disponibilidad de camas con ventilador en Guanajuato.

En el caso del ISSSTE están disponibles todavía el 17%; en el IMSS, el 52%; el 42% en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, mientras que en el hospital de Pemex queda el 72%.

Hay 532 espacios

En el caso de los hospitales públicos de Guanajuato, la Secretaría de Salud del estado reporta una disponibilidad del 87%, que representan 532 espacios.

Con base en lo anterior, de las 775 camas con ventilador disponibles en la entidad en todas las instancias públicas de salud dedicadas a tratar el Covid, una quinta parte están ya ocupadas.

Por si no lo viste: