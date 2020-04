Crean programa para ayudar con equipo médico y alimentos durante pandemia

Roberto Lira

Celaya.- La construcción de la nueva Catedral de la diócesis de Celaya, sigue en pie a pesar de la contingencia sanitaria, sin embargo, está se seguirá desarrollando hasta que se agoten los recursos, por ahora no se harán colectas para este proyecto.

El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, señaló que se tienen contratos para construir las estructuras de la Nueva Catedral, así como para terminar la casa de retiro de sacerdotes los cuales deben llevarse a cabo con la contingencia.

“Continuará gastándose lo que teníamos espero que no se interrumpa eso; eso dependería de la constructora, que no tuviera ahorita personal o lo que sea, sí había el dinero que se había juntado y se iba a gastar y se tenia previsto que se gastara en mas o menos nueve arcos y taparlo, eso es lo previsto y de eso se tenía el dinero, entonces esperemos que eso se pueda seguir haciendo, lo mismo la casa del sacerdote que se termine”, comentó.

Asimismo, Castillo Plascencia dijo que ante las necesidades actuales que se tienen frente a la pandemia de Covid-19 no sé tienen previsto continuar con colectas para la construcción de este inmueble.

“Ahorita no es tiempo de juntar, no tenemos y la gente está muy necesitada y yo creo que hay que ver las necesidades y la cosa de hacerlo es porque el dinero se va devaluando, si teníamos para esto y lo dejamos guardado ya no ajustamos para hacer lo que pensábamos tener”, explicó.

De la misma manera comentó que los contratos están firmados y espera que se ejecuten sin contratiempos derivados de esta contingencia.

