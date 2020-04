Crean iniciativa para apoyar a comerciantes capitalinos

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – El diputado del PVEM, Israel Cabrera Barrón, manifestó su desacuerdo a utilizar el túnel sanitizante instalado en el Congreso del Estado, en virtud de que la Secretaría de Salud federal afirmó que esa infraestructura no sirve.

Por ello, aunque sí entró por el túnel, lo hizo con un cartel pegado en la espalda en el que señaló “bajo protesta uso el túnel”.

En entrevista, el legislador verde ecologista señaló que aceptó entrar al túnel porque así fue el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Político.

“En ese tenor, tengo que acatar lo que dice la Junta de Gobierno sin embargo esta es la forma de señalar que bajo protesta utilizó ese túnel, porque estoy entre la espada y la pared, por un lado, la Secretaría de Salud federal dice no sirve, y por otro lado aquí en el Congreso nos dicen ‘utilízalo’”.

A decir del Israel Cabrera es un tema de se debe debatir y analizar por todos los diputados, “pero no por democracia, la salud no es democracia, la salud no es por un tema de votos, sino es un tema de ciencia y es un tema de lo que se está haciendo a nivel nacional”.

