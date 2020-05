Crean fábrica de fertilizante orgánico en Tarandacuao

Onofre Lujano

Tarandacuao.- Crean en los terrenos del CENTUDE en Tarandacuao a través de desarrollo rural, la fábrica de fertilizantes, que vendrá a incrementar la producción de cultivos de fresa y hortalizas hasta en un 25%, así lo informó el titular de desarrollo rural Gabriel Cruz, quien menciona que este proyecto nace a raíz de las necesidades vertidas de los productores donde Tarandacuao siembra 1, 300 hectáreas de Fresa de las cuales se fertilizan y se le hacen todas sus labores culturales.

Señaló que los suelos se están cristalizando, deteriorando no se les adiciona ninguna materia orgánica y como dirección de desarrollo rural, “necesitamos darles una opción a todos los productores y optamos en un inicio proyectar una fábrica de abonos orgánicos ya la tenemos en pleno funcionamiento esta biofábrica”.

Refiere que para ello se traen todos los residuos del campo como es la Fresa “que la recolectamos dos veces por semana, pepinos y residuos de hortaliza que en el campo contaminan, nosotros la traemos, también desperdicios de comerciantes, todo lo del rastro municipal, residuos de sangre, parte de vísceras que no tenga grasas”.

Cuenta que el proceso es a través de la lombricultura todo es lombricoomposta, donde las lombrices hacen todo su proceso y lo que obtenemos de ese proceso es una composta sólida y un fertilizante orgánico líquido que se aplica directamente al suelo a los cultivos.

Explica que a razón para distintos cultivos se están aplicando 20 litros por semana “donde hacemos un proceso para hacer ese tipo de fertilizante y una tonelada y media por hectárea de composta solida es lo que se ha implementado y se le devuelve todo lo que nos da el campesino en residuos, ya que a él no le sirven se lo devolvemos en abono para que lo incorpore a su parcela”.

Dijo que los costos son bajos a un campesino un litro de fertilizante le cuesta de 8 a 9 pesos, la tonelada en mil 200 pesos y con esos “obtenemos una mayor producción, le damos una alternativa al campesino para que vaya mentalizando, lo que se está haciendo actualmente con suelos deteriorados, y eso nos va afectar”.

Comenta que el cultivo de fresa molesta mucho a los suelos , los deteriora, “cristaliza” pierde su intercambio catiónico el procesos vegetativo, la planta y al adicionar este fertilizante aparte de bajar la fertilización adoptan una cultura de conservación , al utilizar cuestiones orgánicas que son muy importantes.

Resalto que esta fábrica es solo con recursos Municipales, en una área de 462 metros del CENTUDE para este proceso y “tenemos una segunda etapa que consiste en agrandarnos para seguir dicho proceso y poner un vivero municipal, donde se produzcan plantas endémicas, donde se iniciara una reforestación que hace muchos años aquí no hay en forma”.

Externo el director que este centro va servir de capacitación y desarrollo para Escuelas donde las “vamos a invitar para capacitarlos y que ellos mismos vayan teniendo conciencia de que ya es otra era en la agricultura , ya tenemos que emplear mucho lo orgánico para seguir produciendo de una forma más natural y benéfica porque los sistemas que actualmente hacemos no son redituales , son costosos , contamina mucho , la fertilización que se da solo se aprovecha un 30 % por la planta y 70 % no porque se bloquea y no se siguen manejos adecuados”.