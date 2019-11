Una estudiante mexicana de la UNAM dirige un experimento con una droga natural cuyo objetivo es esterilizar a los caninos de forma no invasiva

Redacción

Ciudad de México.- Una estudiante de doctorado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México llamada Sheila Irais Peña lleva a cabo una investigación de anticonceptivos para perro, cuyo fin principal es la esterilización de estos animales que están en condiciones de abandono en la calle.

Su experimento está diseñado con una droga natural en las croquetas, cuyo objetivo es esterilizarlos de forma no invasiva. Sheila desarrolló y patentó un método de control de la natalidad que no es invasivo y no tiene efectos negativos en las razas.

“Está en etapa experimental, nuestra idea es encontrar una solución que no sea dañina para los perros, o invasiva como esterilización quirúrgica, además, también hay otras formas de esterilizar a los perros que pueden causar problemas”, dijo la estudiante.

México encabeza la lista con 23 millones de caninos que están abandonados o perdidos. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Animales Pequeños, dice que las cifras aumentan en un 20% cada año.

Comentarios

Comentarios