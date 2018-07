Crean comisión especial para analizar instalación de Toyota

El director de Iplaneg aseguró que el Estado, la Federación y Toyota crearon una comisión en la que revisarán terrenos donde pueden establecer a la empresa japonesa y así prevenir hechos como la inundación de Honda

Daniel Vilches

León.- El director del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, Iplaneg, Enrique Ayala Negrete reveló que el gobierno del estado, la federación y la empresa Toyota ya formaron una comisión especial para revisar los terrenos donde se instalará la firma japonesa y prevenir hecho como la inundación de Honda.

Recordó que el gobierno de Querétaro está realizando modificaciones al Río Querétaro para almacenar más agua y que desde marzo, en Guanajuato, se iniciaron acciones de limpieza de este cuerpo para prevenir problemas a corto plazo.

“A mediano plazo, se realiza un análisis de la cuenca para ir modificando o creciendo los cauces para que no tengamos problemas en los próximos años. La empresa está participando y está colaborando con nosotros tanto Conagua, como Semarnat y el INAH porque atravesamos algunos puentes que tienen ciertas características históricas”, declaró.

Agregó que ya se cuenta con una análisis previo de estas acciones y que en seis meses se espera ya tener una solución para la cuenca del Río Querétaro en los terrenos de Toyota.

Respecto a las afectaciones, condiciones y responsabilidades de los terrenos de Honda en Celaya, firma que sufrió una inundación por el desbordamiento del Río Laja, el titular del Iplaneg, no dio detalles pues argumentó que no cuenta con la información de ese desarrollo, porque no le tocó a él formar parte de ese proyecto.

