Crean brigada para proteger a las abejas

Roberto Lira

Celaya.- Benjamín Castillo Plascencia, obispo de la Diócesis de Celaya, prepara su retiro a este cargo; el próximo 9 de septiembre cumplirá 75 años, y como marca las normas eclesiásticas, presentará su renuncia como obispo, con lo que solo esperará a que sea nombrado su sucesor para retirarse.

De acuerdo a las normas católicas, al cumplir los 75 años de edad, todo obispo está obligado a enviar a la Santa Sede una carta de renuncia al gobierno de la diócesis que lidera, por lo tanto, el obispo de Celaya ya se encuentra preparando su renuncia, la cual podría concretarse en un año o más.

“Hay una frase en latín: ‘nunc pro tunc”. ‘Nunc’ quiere decir ahora, ‘tunc’ para cuando se pueda; se me recibe la renuncia, pero hasta que haya quién me supla; no quiere decir que sea en automático”, comentó.

Castillo Plascencia señaló que tomará esta norma como la oportunidad de jubilarse y con esto ser nombrado obispo emérito de Celaya y cambiar su residencia, quizás, a Guadalajara, para dejar trabajar a quien llegue a su lugar.

“Toda la gente se jubila, especialmente los que tenemos un cargo de responsabilidad, tenemos que tener límites… ciertamente para mí, un médico, los 60 años no son sus mejores, ya con mucha experiencia 65 años mientras no le tiemblen la mano. La sabiduría va creciendo y por eso pueden durar más, acá también se ha juzgado que a los 75 años se quite, la responsabilidad no se acaba, se va uno como emérito”, comentó.

Benjamín Castillo Plascencia lleva 10 años como obispo de la Diócesis de Celaya, y señaló que posiblemente aún se mantenga un año, o año y medio más en el cargo en tanto se define a su sucesor, asimismo, permanecería como apoyo algunos meses cuando llegue el nuevo obispo.