Creadora del ‘Coronavirus Challenge’ revela que mintió sobre el reto

Redacción

Estados Unidos.- Una aspirante a influencer que se volvió viral por lamer el asiento del inodoro para el ‘coronavirus Challenge‘ reveló que ella hizo el truco abominable en el jet privado de su ‘sugar daddy’ y el asiento del inodoro se desinfectó de antemano.

Ava Louise, de 21 años, reveló en una entrevista el jueves con el Dr. Phil que ella utilizó a propósito la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 30 mil personas e infectado a casi 700 mil para ganar publicidad e ‘influencia’.

Louise le explicó al Dr. Phil que el incidente supuestamente ocurrió en el avión de su ‘sugar daddy’ mientras volaba a Miami, Florida, durante las vacaciones de primavera.

“¿En qué demonios estabas pensando cuando lamías el asiento de un inodoro en un avión camino a las vacaciones de primavera cuando el país cerró?”, Preguntó el Dr. Phil.

“Blanqueé ese [asiento]”, dijo Louise, revelando que mintió sobre el truco.

“Uno, tuve cosas mucho más sucias en mi boca durante todo el receso de primavera. Volé en el avión de mi ‘sugar daddy’con mi mejor amigo. Entonces, realmente, no estaba tan sucio. No me estaba poniendo a mí ni a nadie más en riesgo.

Cuando el Dr. Phil le preguntó acerca de engañar a los espectadores, Louise agregó que pensaba que los medios de comunicación estaban mintiendo sobre la pandemia de coronavirus porque nadie que ella conociera había contraído la enfermedad.

“Sí, creo que eso es lo que están haciendo los medios, creo que con todo este virus”, dijo.

‘Estuve con miles de personas en las vacaciones de primavera. Estaba besando a la gente, estaba actuando, estaba siendo promiscua … y no pasó nada ”, dijo, intentando racionalizar sus acciones.

También admitió que creó el coronavirus challenge‘ porque estaba molesta por no recibir atención.

“Estaba realmente molesta porque el Coronavirus estaba recibiendo más publicidad que yo”, dijo Louise, quien admitió que quiere ser “famosa en todo momento”.

Él preguntó: ‘Si infectas a una persona que pierde la vida, ¿vale la pena que tengas esta atención?’

“Sí”, respondió Louise. ‘Te escucho hablar y dices: “Oh, vas a matar a alguien”, ¿sabes qué? Me detendré y toseré sobre ti. ¡Como si estuviera cansado de eso! ¡Esto es ridículo!’

“Estás haciendo esta pandemia en proporciones locas, infundiendo miedo en la nación, porque sientes que afecta a los boomers”.

