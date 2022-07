CORTE DE CAJA. La forma exponencial en que han crecido los contagios de Covid19 durante las últimas 2 semanas, nos obligan a ver las cosas con sentido de previsión más que alarma o preocupación.

COMPARATIVO. Bastaría saber cómo estaban las cosas hace 2 años y hace un año para poner esta coyuntura en perspectiva y decir que no hay razón para la alarma. Los efectos en defunciones y hospitalizaciones son sensiblemente menores en un contexto de alto número de contagios cuando se desafía a la nueva normalidad.

LO ACTUAL. El primero de junio de este año se registraban poco más de 100 contagios al día y al cierre de junio, superaban los 800. Junio con 6 mil 402 registró un promedio de 213 casos diarios; en el mes que termina regresamos a los niveles de abril cuando hubo más de 6 mil 800. La diferencia es que ahí la tendencia era a la baja y hoy parece que no se alcanza aún el pico. En junio hubo 5 defunciones mientras que en abril 12.

2020. “Ustedes no pueden imaginarse las cosas que se están viviendo en los hospitales en este momento, por poner un ejemplo, la clínica T1 del Seguro Social. Tiene metidos ahí más de 120 o 130 pacientes con Covid y tienen en máquinas para respirar a más de 40 personas cuando ese hospital difícilmente había visto en su vida más de 20 personas en máquinas para respirar y siguen aumentando y siguen llegando los pacientes… en León estamos llegando a un punto máximo. Ojalá lo podamos superar en las siguientes 2 o 3 semanas”, decía entonces el doctor Alejandro Macías.

2020 VS 2022. Hace 2 años, en el rubro de las camas con ventilador Guanajuato llegó a ser el más solvente con porcentajes que fluctuaban entre el 10 y el 15% de ocupación. Y en ese entonces, en junio alcanzó los 23 puntos porcentuales y ya superaba a Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Chihuahua e Hidalgo. Hoy, el porcentaje de camas con ventilador ocupadas no llega al 1% mientras que de las que no tienen ventilador, es de 4.85%.

2021. Hace un año, al cierre de junio, la secretaría de Salud en el estado confirmaba que desde enero de este año que fue el pico de la pandemia, de manera sostenida los últimos 5 meses, los contagios y las defunciones habían venido a la baja. El debate hace un año en León era saber si era pertinente hacer la Feria de Verano.

MORALEJA. La vacunación ya hacía su efecto. Hoy la perspectiva es más halagüeña. La lección sobre todo tendría que ser aplicada y entendida por todos.

LA DEL ESTRIBO…

Human Factor, una empresa del expresidente de Coparmex, Alberto Ruenes es la responsable de aplicar la famosa encuesta de clima laboral que acordó la Junta de Gobierno del Congreso local a partir de algunas quejas que surgieron de empleados y exempleados en el Congreso local que habrían sido orillados a renunciar.

Los resultados estarán en un mes aproximadamente. El cuestionamiento concreto que ronda en radiopasillo es que el secretario general del Congreso Christian Cruz Villegas quiere dar empleo a gente cercana a él. Lo primero que se esperaría es una reacción positiva del susodicho para calmar tensiones y que los empleados del Legislativo se puedan expresar con libertad.

JUAN CARLOS MUÑOZ Y SÁNCHEZ CASTELLANOS: DEL RING AL OSTRACISMO 3 AÑOS DESPUÉS

El síndico panista del Ayuntamiento José Arturo Sánchez Castellanos y el expresidente del Patronato de la Feria Juan Carlos Muñoz Márquez han protagonizado uno de los enfrentamientos públicos más apasionados durante la última década en la política guanajuatense.

Hace 3 años, el primero de ellos, entonces líder del Consejo Coordinador Empresarial logró arrebatarle al flamante integrante y próximo presidente del Patronato de la Feria de León Juan Carlos Muñoz Márquez, el compromiso de que no usaría ese cargo como trampolín para buscar una candidatura en las elecciones de 2021.

“Me comprometo a cumplir con esa responsabilidad a cabalidad y con responsabilidad durante todo el período de 3 años para el que pudiera ser designado y suscribiendo con plena convicción el código de conducta propuesto por el CCEL para normar la participación de los ciudadanos”, decía en la parte medular de una carta que le envió Muñoz Márquez a Sánchez Castellanos.

Una compromiso que en realidad no era más que un gesto político del Castor que hubiese ignorado si la fortuna política le hubiese sonreído. La forma en la que Muñoz Márquez arribó a la presidencia de este consejo fue una manifestación más del manoseo político de los consejos ciudadanos que son el coto de poder y club de Tobi de unos cuántos.

El Castor llegó avalado por el alcalde Héctor López Santillana y apadrinado por el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El empresario transportista era diputado federal pero no estaba a gusto en la bancada panista en San Lázaro. No tuvo presidencia de comisión y se llevaba mal con el entonces coordinador, Juan Carlos Romero Hicks. Pero la apuesta no le salió a Muñoz Márquez que ni siquiera pudo encartarse con posibilidades en el arrancadero azul.

Y mientras Juan Carlos Muñoz desempeñaba su gestión en la Feria, Sánchez Castellanos se convirtió en integrante de la planilla de Alejandra Gutiérrez en donde ha sido un integrante incómodo que por sus posturas alejadas de la institucionalidad, le han llevado a ser marginado por la alcaldesa de León.

De esta forma, quienes hace 3 años protagonizaban un choque de posturas y visiones, a fuerza de polémicas el primero de ellos como presidente de la Feria y disentimientos poco habituales en el PAN por parte del segundo, la estrella de ambos se ha apagado poco a poco.

Hoy, pareciera que no hay condiciones para que alguno de los 2 vuelva a brillar en política.

PARIDAD EN EL CONGRESO: UNA MIRADA AL PRIMER AÑO

En una legislatura en la que las circunstancias orillaron a 3 diputadas de diferentes partidos a formar una bancada feminista y en la que hasta las diputadas panistas incorporan como nunca, temas de equidad de género, no puede resultar más oportuno un estudio como el que prepara el órgano electoral local.

El Instituto Estatal de Guanajuato prepara la primera revisión de los efectos y resultados del ejercicio del primer año de la legislatura en la historia con un Congreso local paritario en Guanajuato.

Ante los integrantes de la Comisión Contra la Violencia Política en Razón de Género del órgano electoral, la especialista Diana Martínez Rivera presentó hace unos días el protocolo del estudio cuyos avances se presentarán a mediados de agosto aunque la presentación oficial a detalle se dará hasta octubre.

La hipótesis que tienen los estudiosos de temas electorales es que pese a que los Congresos paritarios ya se garantizan en ley, las mujeres siguen enfrentando obstáculos en el ejercicio de sus cargos legislativos.

Si bien, la agenda feminista aumenta y gana adeptos, las iniciativas aún no son suficientes en los congresos federal y en varios estatales para llevar a la realidad lo que se pregona en los discursos.

La especialista sostuvo en una reunión con consejeras y representantes de partidos que la famosa “línea de partido” es uno de los principales obstáculos para que las mujeres presenten iniciativas que abonen a la defensa de sus derechos pues su trabajo tiene como premisa la agenda del instituto político que representa y el género al que pertenece.

El estudio que promueve el IEEG busca revisar las condiciones en que las mujeres ejercen su cargo como representantes y las transformaciones que su presencia paritaria produce en los procesos y resultados legislativos en el Estado.

Los ángulos que abarca el estudio incluyen el liderazgo parlamentario o influencia de las diputadas mujeres, las iniciativas presentadas y su contenido y las prácticas institucionales. Habrá que ver.

JRP