Covid19 ha matado a mil leoneses

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Al cierre de la convocatoria para que los estudiantes de educación básica puedan obtener una beca otorgada por el municipio, se registraron un total de 7 mil 300 solicitudes aproximadamente, aunque solo hay presupuesto para la entrega de 5 mil 100 becas, señaló el director de Cultura y Educación, Jesús Antonio Borja Pérez.

Afirmó que, durante el proceso, preocupó que a tres semanas de iniciado el periodo escolar aún hay niños que no están inscritos formalmente en sus planteles educativos por lo que no podrán ser beneficiados y de no arreglar su situación su ciclo escolar no será válido por lo que hizo un llamado a los padres de familia a revisar el tema.

Dijo que de las solicitudes hechas en una primera depuración se sacarán a aproximadamente 500 personas que no cumplieron con los requisitos.

Mencionó que se está en proceso de depuración de documentos, a fin de que el 28 de septiembre se publique la lista de los beneficiados y el 19 de octubre se entregue la beca equivalente a mil pesos.

Las becas se otorgarán en el auditorio de Yerbabuena y se proporcionarán horarios para evitar aglomeración de personas.