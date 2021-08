Jazmín Castro

León.- Los familiares de internos del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (Cereso) en León, pidieron a las autoridades que vacunen a sus presos contra el coronavirus, ante el riesgo que se corre por el encierro y hacinamiento.

En tanto, la delegación del Bienestar en Guanajuato informó a través del área de comunicación social, que se han aplicado 6 mil dosis en los 11 centros penitenciarios, aunque se necesitan más de 14 mil vacunas para el cuadro completo de inoculación.

Y es que, de los 7 mil 014 internos en estos espacios, el 43% ha recibido una de las dos dosis que se requieren para completar el esquema de protección, y esto fue en los grupos de 40 años hacía arriba.

Piden vacunación a visitas, pero presos siguen sin protección

Mientras tanto, el pasado lunes llegó el día de visita. Padres, hermanos y esposas ya esperaban afuera del Centro con canastas de comida.

En el lugar Martha N. vecina de la colonia Paseo de las Torres, ubicada al otro lado de la ciudad, contó que para llegar tomó un autobús a las 10:00 de la mañana, para llegar al filo de las 12:30 horas, pero se le olvidó la hoja que acredita que esta inoculada porque es el ‘pase’ para ver a su hijo.

“Me quieren vacunada y con mi hoja que diga eso, pero sólo lo veo por locutorios. No sé si él está vacunado, no me han dicho nada, pero él todo me cuenta, ya me hubiera dicho, ‘mamá me vinieron a vacunar’, pero no dicen nada”, expresó.

Al igual que ella, varias mujeres mostraron su preocupación y se sumaron a la solicitud, “deberían decirnos si ya los vacunaron, porque ahorita ellos (los detenidos) están más preocupados por salir y dicen que no les han puesto nada, pero allá quien les garantiza que no se contagien”, dijo una de las madres.

Cabe mencionar que, en centros como Celaya, existe una sobrepoblación del 75%, Irapuato con el 48%, y Salamanca con 22%, mientras que León presenta el 13%, y el único que no cuenta con esta problemática es Valle de Santiago.

Los hospitales se saturan con la tercera ola La creciente ola de contagios de Covid-19 comienza a disparar el número de pacientes que requieren atención especializada, y ya propició que el Hospital General del IMSS en Celaya y el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca estén a su máxima capacidad, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG. Se trata de los primeros dos hospitales en Guanajuato en saturarse al inicio de la tercera ola, que apenas comienza a impactar en la entidad. En otros la demanda de atención crece de forma acelerada: el Hospital General de Jerécuaro ayer se encontraba ya al 80%. En el caso del Hospital General del IMSS en Celaya el repunte de pacientes se observó desde la semana pasada. El martes 3 de agosto se encontraba al 38% de su capacidad, pero el miércoles 4 ya no había camas disponibles para pacientes con Covid-19. Lee la nota AQUÍ Vacunados se contagian pero los no vacunados mucho más La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que, hasta la fecha, mil 702 guanajuatenses que contaban con una o dos dosis de vacuna anticovid, han resultado infectadas, aunque en personas no vacunadas, la incidencia de casos es tres veces mayor. El secretario de Salud en la entidad, Daniel Díaz Martínez, indicó que en Guanajuato se han aplicado ya cerca de 3.4 millones de dosis, aunque solo 1 millón 141 mil guanajuatenses cuentan con su esquema de vacunación completo. Lee la nota AQUÍ Foto: Martín Rodríguez Los fallecidos también aumentaron Hoy, los números de fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 en el estado, volvieron a aumentar. En su informe de este viernes, la Secretaría de Salud reportó 25 muertes desde el 4 al 13 de agosto. Entre ellos, alarman los decesos de pacientes que tenían 24 años (masculino de Salamanca con comorbilidades), 25 años (masculino de León sin enfermedades); así como otras víctimas jóvenes de 31 años (leonesa con obesidad), masculino de León (con diabetes e hipertensión), un purimense de 37 años sin comorbilidades; y una femenina de León de 39 años con tabaquismo. De los 25 fallecidos, solamente dos contaban con su esquema de vacunación completo, una mujer de 58 años originaria de Celaya que padecía de obesidad e hipertensión; y un salmantino de 75 años con diabetes e hipertensión. Lee la nota AQUÍ

