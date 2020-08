Covid: mundo supera ya los 18 millones de casos

Redacción

Estados Unidos.- A poco más de una hora de haber lanzado con éxito al rover Perseverance la NASA perdió la comunicación con la nave, informaron el pasado 30 de julio los especialistas a cargo de la misión MARS 2020.

Pese a los momentos de incertidumbre, el centro de control consiguió recuperar las señales de la nave rumbo a Marte, así lo detalló Matt Wallace, subdirector de proyectos de la NASA.

Pese a la momentánea desconexión, Matt Wallace afirmó que Perseverance está en perfecto estado para continuar con la misión, y dijo que “La señal es extremadamente fuerte y un poco abrumadora para el receptor sensible de la Red de Espacio Profundo”.

Funcionarios de la NASA concluyeron que el rover entró en modo seguro como resultado de las condiciones climáticas, pues se enfrentó a inesperadas temperaturas frías mientras viajaba por el espacio profundo.

We put out the call, and you answered. Thanks to everyone, all over the world, who sent in their well-wishes and helped #CountdownToMars. pic.twitter.com/mobLaXvxxD

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 30, 2020