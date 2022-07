El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI comentó que los casos de Covid en Irapuato ya rebasaron las cifras del mes pasado y esperan más

Nancy Venegas

Irapuato.-Con más de 1 mil casos positivos de Coronavirus en tan solo los primeros 10 días de julio, Irapuato rebasó los 948 pacientes que se registraron en junio. Por lo que el jefe de la sexta Jurisdicción Sanitaria, José Luis Martínez Cendejas, pronostica el mes terminará con al menos 3 mil contagios.

“En los primeros 10 días de julio durante la quinta ola ya superamos la cantidad de casos que se presentaron en junio que fueron 948 casos positivos, ya llevamos más de 1 mil casos positivos…Por lo tanto si tenemos una proyección la probabilidad de terminar entre 3 mil o más de 3 mil casos positivos de Covid-19 es muy alta”, dijo Martínez Cendejas.

Covid en Irapuato durante julio Foto: Eduardo Ortega

Pese a que hay un avance importante en lavacunación y que a más de 2 años de que inició la pandemia, algunos de los menores de entre 5 y 11 años de edad ya recibieron la primera dosis pediátrica; los contagios se incrementaron nuevamente.

Pide no bajar la guardia ante aumento de casos de Covid en Irapuato

Además los espacios habilitados en hospitales para la atención de pacientes y defunciones disminuyeron en comparación a hace 2 años.

Covid en Irapuato durante julio Foto: Eduardo Ortega

“El porcentaje de ocupación hospitalaria ha disminuido. Esa es la función de la vacuna, la vacuna no es para que no haya Covid, es para disminuir el riesgo de casos graves y efectivamente la vacunación ya se vio reflejada, hemos andado en el 1 o 2% de ocupación hospitalaria…Pero, recordemos entre mayor casos positivos haya; mayor posibilidades tenemos que incrementen la hospitalización y por ende el riesgo de las defunciones… Está muy demostrado que los más vulnerables son los que no se han vacunado o no han completado esquemas”, comentó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI.

Invitó a la población a no relajar la guardia en cuanto a las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y en la medida de lo posible evitar realizar eventos en espacios cerrados, porque es donde ocurren las cadenas de contagios.

