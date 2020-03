Covid-19 no es tan letal con los niños, dice secretario de Salud

Staff Correo

Estado.- Uno de los fenómenos que más han asombrado a los epidemiólogos en torno a la pandemia por el Coronavirus, es que las niñas, niños y adolescentes son menos vulnerables a enfermarse y caer en un cuadro grave de salud, como ocurre con los adultos y personas de la tercera edad.

Así lo confirmó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien no obstante aclaró que los menores de edad sí pueden ser portadores y vehículos para la transmisión del Covid-19, aunque para ellos no represente una amenaza para su salud.

A pesar de este descubrimiento, el funcionario reiteró que es indispensable que los pequeños también acaten las medidas de higiene y aislamiento a las que debe sujetarse el resto de la población.

Al respecto, expuso que es alarmante que en Guanajuato existan familias que aún acuden a plazas públicas acompañadas por sus hijos menores de edad, ya que esto representa un riesgo muy alto para la propagación del virus.

“Hasta el momento las estadísticas nos permiten observar que no hay casos en niños. Los pulmones de los niños –por alguna razón que se está analizando científicamente y que existe ya una explicación—tienen una capacidad pulmonar muy resistente, muy fuerte y pueden ellos quizá no enfermarse, pero sí ser los transmisores o los portadores”.

El secretario de Salud advirtió que los infantes pueden contraer el Covid-19 y no verse afectados, pero al llegar a casa y conviven con sus abuelos o un adulto mayor, los pueden infectar y ellos sí verían agravar su estado de salud.

“Por eso es muy importante enfatizar que los jóvenes y niños deben estar en casa con papá y con mamá. No en centros comerciales, no en parques acuáticos, no en la calle, sí en la casa. Esa es la medida que hemos tenido muy en serio para hacerlo de manera escalonada y con eso evitar que vayamos a tener muchas personas enfermas en un solo momento y que puedan colapsar el sistema de salud, como ha pasado en países como Italia, España o China”, reiteró Daniel Díaz.

¿Qué se sabe hasta hoy?

De acuerdo con los primeros estudios realizados en China y en países europeos más afectados por la pandemia, las niñas, niños y adolescentes son muy poco vulnerables al Covid-19, en comparación con los adultos, y si un menor de edad se infecta con este virus, su salud no se agrava tanto como ocurre con los mayores. Los médicos y científicos aún están trabajando para saber el porqué.

En los casos estudiados en China se constató que el número de menores de edad que requirieron hospitalización fue insignificante en comparación con la población mayor, y los pocos casos que se presentaron fueron en infantes que padecían asma, tenían males congénitos o deficiencias en su sistema inmunológico.

El resto de los infantes que se contagiaron con Covid-19 sólo presentaron leves resfriados o gripe.