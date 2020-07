Covid-19 no alienta a tramitar testamentos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado Ernesto Prieto Gallardo manifestó su inconformidad por el proceso que se llevó a cabo para la designación de Magdalena Rosales Cruz como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en el que participó su compañera Guadalupe Salas Bustamante, a quien señaló como ‘infiltrada’ del PAN.

La semana pasada se eligió a Magdalena Rosales para coordinar la fracción en el Congreso local lo cual surtirá efectos a partir del 31 de julio, no obstante, solo estuvieron presentes el actual coordinador, Raúl Márquez Albo y Guadalupe Salas, faltaron Ernesto Prieto y Ma. Carmen Vaca González.

A decir de Ernesto Prieto, no se le notificó de manera formal que se llevaría a cabo la renovación de la coordinación del Grupo Parlamentario, sin embargo, dijo que aunque está de acuerdo con su designación, su inconformidad es que Salas Bustamante haya sido tomada en cuenta en una decisión tan importante cuando ha demostrado abiertamente su apoyo a Acción Nacional y luego de que se le han señalado irregularidades en el manejo de los recursos de la partida de Apoyo Social para hacer ampliaciones a su vivienda.

“Es un tema que tenemos que resolver al seno del Grupo Parlamentario. De inicio, no estoy de acuerdo en que participe en tan importante decisión una persona, en este caso, la diputada Guadalupe Salas que ha demostrado su falta de compromiso con el proyecto que nosotros defendemos. Está documentado que esta señora ha votado a favor del partido del gobierno en temas tan importantes como el endeudamiento que vamos a tener que pagar los guanajuatenses en los próximos años, definitivamente tenemos una infiltrada, una traidora, que bajo ninguna circunstancia debe de continuar dentro del Grupo y menos participando en decisiones tan trascendentes”, señaló el legislador.

Ernesto Prieto aseguró que no existe ningún problema personal con sus compañeros Raúl Márquez, Magdalena Rosales y Ma. Carmen Vaca, no obstante, dijo que antes que decidir respecto al cambio de coordinadora se debió discutir la expulsión de Guadalupe Salas del Grupo Parlamentario de Morena.

“Yo cuento con información de que lo que vemos en el Grupo Parlamentario, ella se lo comparte a sus jefes de Acción Nacional, ella viene de allá, más bien no terminó de salir de allá, entonces creo que antes de estar viendo lo de la coordinación, hay suficiente tiempo para verlo, en este momento no existe un consenso porque ni siquiera pudimos asistir, porque no fuimos debidamente notificados, debemos revisar el tema de la continuidad de esta señora”, explicó.

Finalmente dijo que se espera que tanto Magdalena Rosales como Ernesto Prieto se comuniquen con él en esta semana a fin de atender el asunto, de lo contrario, aseguró que estaría tomando medidas, aunque no refirió de qué tipo.

Acusan morenistas no tener dirigencia municipal

Un grupo de morenistas de Acámbaro desde hace seis años, manifestaron su postura de que ante la falta de dirigente municipal del partido de Morena, y se han dado a la tarea de promover este instituto político ya que los demás partidos han estado realizando actos proselitistas para las elección del 2021 y en su instituto político sigue sin su Comité Directivo Municipal.

Los fundadores de Morena refieren, que a nivel nacional apenas se va a elegir al líder nacional donde hay varios candidatos, “pero lo más inmediato es que en Acámbaro, Morena, donde actualmente es gobierno con el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga, cuente ya con sus cuadros políticos ante los trabajos partidistas que se avecinan”, indicaron.

Agregó Evelio Amateco, que pese a que actualmente en el Comité Nacional existe un Comité de Honestidad y Justicia, así como el Tribunal Electoral “vemos los intentos de Ernesto Prieto de retomar su cargo como presidente del Comité Estatal, cosa que no ha logrado porque tiene el cargo de diputado local y la legislación del partido prohíbe tener dos cargos al mismo tiempo”.

