¿Cotizaste en Infonavit entre 1972 y 1992? El IMSS te devolverá fondo de ahorro

En conferencia de prensa, el director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que se hará de manera automática para aquellos que nunca reclamaron su dinero

Ciudad de México.- Si cotizaste en el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entre 1972 y 1992, se te devolverá de manera automática tu fondo de ahorro, así lo dio a conocer Carlos Martínez el titular del instituto.

El Infonavit administra el 5% del salario de los trabajadores afiliados al IMSS que van al Fondo Nacional de la Vivienda desde 1972.

Es por eso que quien no haya hecho uso de ese ahorro durante el periodo ya mencionado y no lo haya reclamado, se le devolverá en una sola exhibición a la cuenta CLABE donde se le deposita el dinero no solo a los pensionados, sino que se hará extensivo a los beneficiarios de los fallecidos afiliados.

Se iniciará el 1 de abril con 246.5 millones de pesos a 282 mil pensionados, es decir, 872 pesos para cada persona.

El titular mencionó que las solicitudes de la devolución de fondos de los años 1972-1992 han ido a la baja durante los últimos seis años por varias razones, pero la mayor de ellas es la desinformación y que los beneficiarios no acuden a los Centros de Servicio Infonavit donde se realizan los trámites.

Comentó que la meta, devolver 14 millones de pesos en 2019; y para aquellos que cuenten con recursos en el Fondo de Ahorro de ese periodo (1972-1992), y no son pensionados del IMSS, pueden acudir a IFONATEL, CESI y Mi Cuenta Infonavit, ahí se les brindará atención.

