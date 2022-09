El consejo de Explora aprobó el aumento del 7% al costo de entrada al parque con la intención de compensar la inflación

Carolina Esqueda

León.- El patronato de Explora pretende subir un 7% al costo de sus entradas para 2023. Esto bajo el argumento del aumento en el costo de sus insumos debido a la inflación, denunció la regidora Ericka Rocha Rivera, quien forma parte del consejo directivo.

La propuesta se aprobó en sesión de consejo realizada el miércoles. Ahí la regidora de Morena votó en contra por considerar que el aumento no se ajusta al 3.95% autorizado para todo el país. Además, dijo que no se cuenta con la información suficiente para justificar el aumento.

“Les pregunté el por qué, a lo que me respondieron que debido a la inflación todos los materiales suben. Yo comenté que para el incremento del año pasado, el congreso autorizó el 3.95% para la Ley de Ingresos. Además no me hicieron llegar nada de información de los temas que se trataron en el consejo, ni la detallaron”, dijo al respecto.

Costos del Parque Explora. Foto: Carolina Esqueda

Entre las propuestas de ajuste de precios que el Patronato buscará enviar al Ayuntamiento, dentro de sus previsiones económicas para 2023, está el de aumentar el costo de las entradas a solo las salas del Museo de Ciencias en seis pesos. Sin embargo, Rocha Rivera considera que se trata de una contrariedad respecto a lo que se buscó con el Pase Verde.

“Nosotros propusimos que la entrada libre a los espacios públicos se dé más días, y como ves estas son acciones que tienden a una simulación con el mencionado pase verde” añadió.

Explora prevé ingresar 62 millones de pesos en 2023

Por lo pronto, el director del Centro de Ciencias Explora, Gerardo Ibarra Aranda, reportó una previsión de ingresos totales por 62 millones 574 mil 694 pesos, y egresos por el mismo monto, dentro de su anteproyecto de programa de inversión 2023.

En la proyección del presupuesto, presentado ante la Comisión de Educación del Ayuntamiento, destacó que ya están incluidos los dos subsidios municipales previstos tanto en apoyos a paramunicipales como por el concepto de Pase Verde, así como el recurso que el Patronato de la Feria debe entregarle cada mes.

Parque Explora. Foto: Carolina Esqueda

Según Ibarra Aranda, el anteproyecto se aprobó previamente por el consejo del patronato durante su última sesión. Destacó que el modelo de negocios implementado en la actualidad le garantiza ser financieramente autosustentable hasta en un 51%.

“Explora, con el modelo de trabajo que tiene, es un modelo que si bien se ajusta a la normativa municipal, también se ajusta al mercado. Y en ese sentido es de los centros de ciencias de México que más sustentabilidad tiene. Con este presupuesto de ingresos y egresos estamos considerando prácticamente el 51% de índice de sustentabilidad, siendo que la media nacional en este momento está aproximadamente en el 32%”, dijo.

Durante el desarrollo de la comisión, no se especificó si parte de los ingresos proyectados ya incluyen el aumento de las entradas a sus salas.

