Cortocircuito produce siniestro en la capital

Los daños provocados por el incendio no fueron tan graves, y no hubo vidas humanas en riesgo ante el siniestro

Redacción

Guanajuato.- El incendio de una casa en el callejón de la Gritería, en Dos Ríos, alarmó a las unidades de rescate capitalinas ante el riesgo de que el fuego se propagara rápidamente a las casas aledañas y la vida de los vecinos se pusiera en riesgo.

Cerca de las 11 de la mañana del día de ayer, las llamas en el inmueble, provocadas por un chispazo derivado de un cortocircuito en el sistema eléctrico del domicilio se propagaron rápidamente por todo la vivienda, que por fortuna estaba deshabitada.

Rápidamente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios A.C. Guanajuato arribó al lugar de los hechos para combatir el fuego, tras aproximadamente 15 minutos, lograron sofocar en su totalidad las llamas, evitando que el fuego alcanzara otros domicilios.

Afortunadamente, los daños provocados por el incendio no fueron tan graves, y no hubo vidas humanas en riesgo ante el siniestro, el cuerpo de bomberos se retiró del lugar hasta cerciorarse de que ya no había riesgo alguno para los vecinos de la zona.

RC