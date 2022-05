El regidor morenista denunció que hay corrupción en la Dirección de Desarrollo Urbano y que no hay un sistema las personas emitan sus quejas

Irapuato.-El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, denunció al Ayuntamiento la presunta corrupción en la Dirección de Desarrollo Urbano. En donde es imposible contactar a la titular Teresita Gallardo Arroyo y no hay un área de quejas.

“Hemos tenido la visita de muchos ciudadanos que han venido aquí y se han quejado de la pésima atención que tiene la Dirección de Desarrollo Urbano; manifiestan muchos temas de corrupción”, dijo Manzano Guerrero en la sesión de Ayuntamiento de este viernes.

Frente a sus compañeros del cabildo expuso la queja de un ciudadano, quien pretendía construir una barda en la parte superior de su portón; esto sin obstruir vía pública ni afectar a terceras personas. Pero al acudir a esta dependencia le informaron tenía que pedir permiso a sus vecinos para llevar a cabo los trabajos de construcción.

“Cuando quise hablar con la directora pues tampoco me fue posible, me dijeron no ni le haga caso porque en realidad ahí no contestan los teléfonos; sé que es muy difícil cuando se vive fuera de la ciudad, cuando eres una persona que vives en otro lado y tienes tu trabajo a una hora, hora y media o 2 horas, debe ser muy complicado poder atender… No encontré dentro del reporte de Desarrollo Urbano la parte de quejas, a mí me gustaría mucho saber cuántas quejas tiene Desarrollo Urbano”, sostuvo el regidor al rechazar el informe de actividades de la dependencia.

Propone desaparecer el Imuvi

También en la sesión se sometió a la aprobación una modificación presupuestal. Manzano Guerrero cuestionó la permanencia del Imuvi pues tiene una cartera vencida que asciende al 70%.

“Lo más preocupante es que no tenemos plan, proyecto para recuperación, pasan proyecto de ingresos de lo que se pretende vender el predio San Luis. Creo que el instituto debería reorganizarse, hacer una reingeniería porque realmente en los créditos se debe tener la recuperación de cartera. Se hizo una propuesta al tesorero para que el predio San Luis sea permutado para que tenga otro predio la administración pública y no sea vendido, es un activo importante con plusvalía especial, pero el Imuvi debe cumplir sus principios. Tenemos que tomar en cuenta el derrotero del Imuvi si va como ahorita, no hay razón de que exista”, dijo Manzano.

Defiende al Imuvi a capa y espada

Al respecto, la alcaldesa Lorena Alfaro, el regidor y la síndico panistas, Diego Rodríguez y Liliana Pérez, coincidieron en que el Imuvi no debe tratarse como una empresa, sino como el organismo encargado de facilitar que las personas de escasos recursos puedan acceder a una vivienda digna.

“Su objetivo es la regularización; la arquitecta Diana ha sido reconocida, incluso el Gobierno del Estado porque ha estado muy persistente para que avancen las regularizaciones que tenemos de algunas Colonias; estamos también proyectando cuáles van a ser las nuevas áreas para oferta de vivienda está el Guayabo II y la posible adquisición de más reserva para cumplir con este propósito de hacer llegar vivienda a las personas que más lo necesitan y además pues el Imuvi pues tiene mucha claridad también en ejecutar esos subsidios estatales que se están cuidando precisamente para facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos Infonavit”, argumentó la presidenta.

La alcaldesa defendió a la dependencia y aseguró que cumplirán lo establecido en su plan de gobierno, “esta institución va para adelante, tiene un propósito muy particular establecido en el programa de gobierno que estaremos cumpliendo cabalmente en el gobierno municipal, hay que mantener permanentemente la recuperación de la cartera”.

