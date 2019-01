Corrige Fiscalización: no son privilegios, son conflictos

Ante el conflicto que se ha desatado entre los comerciantes indígenas a un costado del teatro Juárez, Marco Antonio Figueroa dijo que hay 3 grupos de los 32 vendedores que no se llevan y él intentó ponerlos salteados

José Luis Ramírez

Guanajuato.- Ante el conflicto que se ha desatado entre los comerciantes indígenas que se colocan a un costado del teatro Juárez, el director de fiscalización y control, Marco Antonio Figueroa negó que haya privilegios sino que el conflicto es entre 3 grupos de los 32 vendedores que se apuestan en el lugar, para que se organicen o él lo hará.

Luego de que Correo público que los comerciantes que expenden artesanía y artículos de plata a un lado del teatro Juárez señalaron a inspectores de la dirección de fiscalización tener privilegios para poner entre los primeros lugares con los que se llevan bien de esos grupos.

Ante el hecho, el director indicó que el los acomodó de manera salteada en virtud de que no se prestara para suspicacia el reacomodo, sin embargo, dijo que la inconformidad es entre ellos, pues al parecer unos no se llevan con otros y por eso no están de acuerdo como los dejaron acomodados.

“Me reportaron los inspectores que se estaban peleando entre ellos, son 3 grupos, pero cada grupo, obviamente va a pelear siempre ser los primero de la fila, ósea todos pelean ser el primero que empieza en casa de moneda hacia adentro y no solamente un puesto, sino todos los de su grupo, ayer nosotros lo que hicimos para hace una sola línea respetar el derecho de el de derecha y el de izquierda, el que estaba en el lado izquierdo le hacíamos un hueco para poner al que estaba en el lado derecho y luego pasábamos otro de la izquierda y así fuimos intercalándolos para que ninguno se quejara precisamente de inequidad”, señaló el funcionario.

El funcionario precisó que este lunes se reunirá con un representante de los 3 grupos de comerciantes que se instalan en la zona para dialogar y de no llegar a un entendimiento entre ellos para poder desarrollar su actividad sin conflicto será el titular del área de fiscalización quien determine los espacios.

