Corren a titular del IMPLAN por aprovecharse de su cargo

La directora del Instituto Municipal de Planeación, fue destituida tras ordenar la construcción de cuatro pisos de un edificio en un predio de su propiedad, cuando solamente se le había autorizado dos

Guanajuato.- Sin explicación alguna y por mayoría de votos en una sesión privada, María Esther Arriaga, titular del IMPLAN, fue removida de su cargo por decisión del pleno del Ayuntamiento.

A dicha sesión no acudieron ni el síndico Aguirre por cuestiones de salud, ni los regidores priistas Iovanna Rocha Cano y Gabino Carbajo Zúñiga, quienes a decir del regidor independiente, Emilio Arellano, no estaban de acuerdo con que la corrieran y por ello los regidores priistas decidieron no acudir.

Al término de esta sesión, la mayoría de miembros del Ayuntamiento prefirieron no hablar de los acuerdos y los motivos para la destitución. Solamente Emilio Arellano comentó que los únicos que pelearon la decisión fueron el regidor panista Guillermo Torres y él.

Arellano, expresó su enojo tras la decisión tomada, pues la consideró arbitraria y destacó el trabajo que María Esther desempeñaba como titular del IMPLAN; además mencionó que también correrán a otros funcionarios, aunque no mencionó nombres, ni cuántos serían, pero que por lo menos dos.

Al respecto, el alcalde, Edgar Castro, dijo esta decisión se tomó basada en el reglamento del IMPLAN, no explicó los motivos ni dio más detalles, dijo que por tratarse de un tema delicado y de carácter privado no lo puede revelar, lo único que podía hacer mención es de la remoción de Arteaga.

Cabe mencionar que algunos de los regidores comentaron su inconformidad con la decisión y con la premura de los hechos, ya que fueron convocados dos horas antes de la sesión.

