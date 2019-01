Corre riesgo de perder la concesión la empresa de transporte Supacel

Esta empresa mantiene un conflicto legal desde hace alrededor de 13 años y de no concluir el procedimiento de regularización podría perder su derecho a no renovar las licitaciones

Roberto Lira

Celaya.- La empresa Supacel podría perder sus licitaciones de transporte público al no cumplir con el convenio de modernización, además, se perderían los recursos que otorgó el gobierno del estado para la tecnificación de sus unidades, señaló el director de Movilidad y Transporte Público, Trinidad Martínez Soto.

El funcionario señaló que Supacel tiene firmados los contratos de tecnificación y tenía que haber cubierto los enganches al 31 de diciembre, sin embargo no realizó los pagos.

“El tema de que no se ha terminado de pagar deriva de que ellos hasta el día último del mes no habían acreditado sus enganches para adquirir la tecnología y en caso de que no se ejerzan se tendrá que devolver el recurso”, dijo.

Además, resaltó que esta empresa mantiene un conflicto legal desde hace alrededor de 13 años y de no concluir el procedimiento de regularización la consecuencia sería no renovar las licitaciones.

Dijo que este viernes se tendrá una reunión para verificar si ya se realizaron los pagos y la empresa se encuentra en regularidad y si no se tomarán las medidas que se señalan en los convenios que se firmaron.

Gobierno del estado aportó cinco millones 700 mil pesos para la tecnificación de las empresas transportistas que faltaban de adherirse a la modernización del transporte público del municipio, recurso que se repartiría en el número de unidades de cada empresa y que tenía que ejercerse antes del 31 de diciembre.

