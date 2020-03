Coronavirus sigue cobrando ‘víctimas mortales’

Redacción

Arizona.- Hace poco se ha dado a conocer que un pequeño murió el pasado dos de marzo aparentemente de inanición luego de que permaneciera encerrado durante un mes completo junto a su hermano de siete años en un armario.

Tras este caso los padres y abuela de los menores fueron arrestados y acusados de homicidio en primer grado así como de abuso infantil.

La Policía acudió al hogar tras una llamada anónima de alerta, pese a los trabajos de los oficiales y el equipo médico no consiguieron salvarle la vida al pequeño, quien murió en ese lugar. Los agentes mencionaron que no tenía signos de traumatismo aunque sí de desnutrición pues no tenía la apariencia de un niño de su edad. Su hermano, con el que estaba encerrado, también tenía aspecto enfermizo pero otros dos de ellos parecían saludables.

Sus padres aparentemente los castigaron por escabullirse por las noches mientras ellos dormían para robar comida, razón por la que los encerraron.

El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona se hizo cargo de la custodia de los otros niños mientras la investigación concluye.

The parents and grandmother of a 6-year-old Arizona boy found dead in his home from apparent malnourishment have been arrested on suspicion of murder and child abuse […]https://t.co/2GlPEmRI9r

— G Easton (@g_easton819) March 6, 2020